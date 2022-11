‘’La salute non ha prezzo’’ cantava Enzo Del Re… Con Abbarabbis per salvare la Asm

Quei versi del cantautore molese, Enzo Del Re, che diceva tante cose su lavoro, diritti, sfruttamento, libertà, ipocrisie senza peli sulla lingua tornano bene nell’omaggio a tema che gli ‘’ Abbarabbis’’ (dal dialetto materano Come viene, per gioco, per finta) hanno dedicato a quanti sono venuti a firmare, davanti all’Ospedale di Matera, per la petizione contro il declino della sanità materana. Il trio con Piero Pacione (chitarra e voce), Adele Caputo (voce), Vanni Saponaro (Basso, tuba e percussioni) sono tra le realtà culturali che hanno aperto la prima giornata di presidio permanente promossa da Cgil, Cisl e Uil e altre realtà contro lo smantellamento della sanità materana https://giornalemio.it/salute-e-benessere/asm-atica-alla-canna-del-gas-firmate-e-protestate/ . E gli Abbarabbis, che si sono esibiti mentre in piazza Vittorio Veneto c’erano le celebrazioni per il 4 novembre, con quella ‘’ Salute non ha prezzo’’ riferita al mondo del lavoro…hanno rinverdito l’esortazione a non mollare e a non stare a guardare per un bene e per un diritto, quello della salute, che i cittadini di ogni fascia di età e condizione reclamano.



Piero Pacione e i suoi, ( gli Abbarabbis cambiano di formazione all’occorrenza o in base alle disponibilità) hanno tirato fuori anche “Tengh na voglia e fa nient”, un brano che Enzo Del Re cantò in un concertone del 1 maggio alla vigilia del suo trapasso… Lo aveva fatto con quella sedia dal fondo di legno, che aveva suonato senza sosta come un tamburo, facendo vibrare le mani.



Omaggio a Del Re ma anche ad Antonio Infantino (cantautore lucano e interprete originale della musica etnica) con la proposta di ‘’ Canto’’ sui ritmi di Avola e poi un brano Pacioniano… come “Luca il mulo’’ sul tema dell’emigrazione, del quale proponiamo più avanti il testo. A completamento della prima mattinata di presidio ricordiamo che, nel corso della mattinata, in scaletta era fissata una performance di Emilio Andrisani con ‘’ Bomb’’ poema di Gergory Corso per Hermes teatro laboratorio ‘’ e un’altra performance di Rino Locantore. Cultura per la salute. Enzo Del Re ne avrebbe parlato con lentezza, come hanno ricordato alcuni amici a Mola, nel 2021, a dieci anni dalla scomparsa https://giornalemio.it/cultura/maul-a-mola-per-ricordare-il-cantaprotestautore-enzo-del-re/ . E non sarebbe male che gli Abbarabbis, un nome venuto fuori da un progetto di Giuseppe Palumbo autore della pubblicazione ‘’Arte che attacca’’ , della quale parleremo in altro servizio, organizzassero una serata per ricordarlo. Senza fretta…



IL TESTO DI “LUCA E IL MULO”

LUCA E IL MULO (Musica e testo di Piero Pacione)

Luca aveva un mulo

testardo di sicuro

Chi Luca? No il mulo.

Cioè un po’ Luca e un po’ il mulo

Luca e il mulo, Luca e il mulo

Luca aveva un mulo

testardo di sicuro

decise di partire

in cerca di un futuro

Luca e il mulo, Luca e il mulo

Luca era un mulo

testardo di sicuro.

Per lui l’alternativa non era una parola

amava la poesia, la musica e il buon vino

sognava dell’amore dalla sera al mattino

Luca e il mulo, Luca e il mulo

Luca era un mulo

testardo di sicuro.

Per lui tra il dire e il fare

non c’era in mezzo il mare

via da questo posto

c’è troppa poca gente

mi fa venir la fiacca e al corpo e alla mente

Luca e il mulo, Luca e il mulo

Luca disse al mulo

davvero, sei sicuro?

Hai voglia di partire

o di lasciar morire?

Lo vide un galantuomo

parlare con un mulo

lo chiuse in ospedale

e lo lasciò sognare.

Luca e il mulo, Luca e il mulo