La rosa dei Vendola

Vendola I

Ebbi la ventura di conoscere politicamente il mio sulfureo coetaneo di Terlizzi, quando nel 2000 era vicepresidente della commissione parlamentare antimafia.

Era vestito di abito nero, lo sguardo fisso in un punto nello spazio, e non sorrideva.

Mai una parola che si discostasse di una lettera dal soffocante gergo di partito di quegli anni.

Vendola II

Dopo un lungo intervallo, stando io all’estero, tornai ad incrociarlo con l’ascolto dei maxidiscorsi tenuti alla Fiera del Levante, spumeggianti di retorica, in cui sembrava che le rive del mare nostrum, a guisa di Internazionale, si levassero all’unisono a cantare inni ad un futuro radioso e prospero del Mediterraneo.

Lo stile non mi tornava nuovo: era quello dei temi della V liceo, carico di ipotassi, e fremente di quei slanci fine adolescenziali che non hanno risparmiato nessuno della nostra e altre generazioni. (Tranne i postmillenials, che appaiono molto meno fumantini in politica).

Ma andava tutto bene, era chiaro che stava cercando nuovi approdi all’ideale comunista, che con Bertinotti pare fosse intento a rifondare.

E non potevamo che salutare le innovazioni, poche, maledette e subito, pur di non buttare l’ideale della nostra gioventù con l’acqua sporca dello stalinismo, bombastici giri di frase compresi.

Quali ricadute sostanziali ha tuttavia tratto il Mezzogiorno da tali sognate nuove frontiere, attendo risposte da chi ne sa più dello scrivente.

Vendola III

Ho risentito parlare di Nichi (nome datogli dal padre in onore di Nikita Krushov) quando,

imprimendo una svolta radicale a tutto il suo passato, disse di voler lasciare la CASA DEL PADRE: risultato, messa ad acta definitiva della storia del (euro) comunismo.

I saldi di fine epoca del precedentemente tanto contestato Occhetto erano così completi. (Gli ultimi scampoli finirono in mano all’inquietante Rizzo, oggi rosso-bruno!).

Ma non erano salpati per rifondarlo sto’ tormentato comunismo, lui e quel socialista massimalista, dai lividi che si era procurato perché troppo accostato al MURO di Berlino?!

Vendola IV?

Ultime notizie: barra a dritta su un registro più lirico, del resto già navigato in passato: rinnegato il PADRE scopre (a mo’ di compensazione?) l’idea di PATRIE, in fondo a una curva che accidenti potevamo anche prevedere. Solo una invenzione poetica?

È presto per dirlo, giudizio sospeso, a domani per ulteriori riflessioni.

Vediamo cosa verrà a dirci, e se sono belli i versi che reciterà.

Spero, quindi, che sorprenda anche quelli che la STORIA alle nostre spalle ha reso scettici.

