La Resistenza al Sud. Scugnizzi a Napoli eroi delle 4 giornate. E per Matera e i giovani…

… non sarebbe male , per quanti non l’abbiamo ancora fatto, una visita al Museo della Resistenza e del Comunismo di Matera, tra libri, documenti foto e tanto altro materiale di consultazione per comprendere, approfondire, cosa sia stata quella lunga pagina di lotta, sofferenza, lutti che è stata la Resistenza, a Matera come a Napoli, le città del Sud dove la cacciata dei nazisti vide una rivolta di popolo, pur in contesti diversi,intensità, modalità e bilancio di vittime differenti, ma con la ferma volontà di chiudere con il regime fascista e l’alleato tedesco. A ricordarlo è il direttore del Museo Francesco Calculli ,fedele a una attenta e passionale lettura della storia, degli eventi, attraverso il sacrificio dei protagonisti che non esitarono a dare la propria vita per un futuro di libertà e di diritti che portò alla Repubblica e al varo di una ‘’Costituzione’’ che va difesa e che oggi è oggetto di tentativi di stravolgimenti e forzature ‘’accentratrici’’. E Calculli lo fa descrivendo le pagine di eroismi degli scugnizzi partenopei come Giacomo, Filippo, Gennaro e altri che contribuirono alla liberazione della città, descritta in film e documentari oltre che in un lavoro di ricerca continuano, portato avanti con attenzione continua. A Matera il percorso di ‘’recupero della memoria’’ ha potuto contare, aldilà dei verbali ufficiali, e delle onorificenze al valor civile e al valor militare, da ricerca individuali con analisi diverse che non hanno giovato a far conoscere e a difendere una memoria che le giovani generazioni devono conoscere, affinchè quella ‘’stagione’’ di oppressione non ritorni. E il rischio è proprio questo,in tutto il Paese, dal Sud al Nord, che passino interpretazioni, forzature ( in nome di una pacificazione che sta passando anche con la reintitolazione o la dedicazione di piazze della condivisione a figure dell’ex Msi e del Pci) che possano inquinare fonti e fatti della storia di ieri e di oggi. La Resistenza del Popolo italiano ha avuto una precisa identità e matrice, che non può essere assimilata a insurrezioni o rivolte, a Est come in Medio Oriente, dove strategie internazionali e guerre economiche vengono indicate come lotte di popoli. E proprio i popoli, purtroppo, subiscono strumentalizzazioni e lutti che soffocano identità e libertà. E così dall’Afghanistan all’Ucraina, dalla Palestina a Israele, per restare ai conflitti più eclatanti, senza dimenticare la diaspora curda o le tante piccole guerre dimenticate in Africa e Asia per lo sfruttamento di risorse con la regia delle Grandi potenze economiche (Usa, Cina, India, Russia ) alla ricerca di un nuovo ordine economico mondiale. Serviva e serve una nuova ‘’Resistenza’’. Peccato che l’Europa non abbia ruolo, identità e volontà per farlo. Tocca ai giovani, come abbiamo visto ai giovani delle scuole di Basilicata ed Emilia Romagna per l’80° anniversario del 21 settembre 1943, conoscere e riappropriarsi di quelle pagine di storia di libertà del Paese come fecero gli ‘’Scugnizzi’’ di Napoli o altri, come Vincenzo Luisi di Matera, vittime di giornate sanguinose che aprirono a un’epoca di libertà. Per questo servono unità, confronto, programmi e tanta rinnovata ‘’Resistenza’’.



GLI SCUGNIZZI NELLE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI: OLTRE I FALSI MITI DEL 21 SETTEMBRE 1943 Di Francesco Calculli 8 settembre 1943: canti e grida di gioia percorrono improvvisamente le vie della città di Napoli martoriata da 105 bombardamenti. La notizia dell’avvenuto armistizio viene accolta dai cittadini come la fine di un incubo. Sembra che tutti abbiano dimenticato in quel momento i lutti e le sofferenze. Eppure resta l’interrogativo sull’ atteggiamento dei tedeschi. Per i generali Del Tetto e Pentimalli, rispettivamente comandanti della Difesa Territoriale e del Corpo d’ Armata, nulla o quasi nulla è cambiato. Bisogna anzi « tener buoni i tedeschi ». Invano i rappresentanti dei partiti antifascisti chiedono ai generali la distribuzione di armi ai cittadini. Per cui i tedeschi, nelle giornate del 9 e del 10 settembre, superato il primo attimo di smarrimento, cominciano dapprima a disarmare i soldati italiani isolati, uccidendo coloro che accennano ad una minima resistenza e poi ad attaccare i piccoli presidi che, abbandonati da quasi tutti gli alti ufficiali che si rendono irreperibili, sono costretti uno dopo l’altro a cedere. Ma intanto nell’animo dei napoletani , costretti ad assistere impotenti a queste violenze , scoppia irrefrenabile la collera. Combattimenti si accendono nei vari quartieri della città tra tedeschi da una parte e civili e soldati italiani sfuggiti allo sbandamento generale dall’altra.



Nel pomeriggio del 10 settembre l’apprendista meccanico GIACOMO LETTIERI , di sedici anni, lavora, come sempre, in una bottega di fabbro, dovendo provvedere con i pochi soldi che guadagna, al sostentamento della madre , rimasta vedova. Ad un tratto sembra al ragazzo di vedere qualcosa di insolito in Piazza Umberto. Deposto l’attrezzo ed avvicinatosi alla porta egli scorge tre soldati tedeschi che puntano i loro mitra su due militari italiani nel tentativo di disarmarli. Poi , ode esplodere una scarica. Uno degli italiani , che aveva opposto resistenza, cade a terra colpito a morte in una pozza di sangue, mentre l’altro, benché ferito, riesce ad allontanarsi. A questo spettacolo Giacomo freme di indignazione. Scorto in un angolo un mitra abbandonato , lo imbraccia e spara in direzione dei soldati nemici diversi colpi fino ad esaurire il caricatore. Uno dei tedeschi rimane fulminato; gli altri, temendo l’arrivo di forze superiori, se la danno a gambe. Ritornato a casa , Giacomo vi rimane, per le insistenze della madre che teme un suo arresto fino al 25 settembre. Uscito quel giorno di casa per la prima volta, per recarsi al lavoro , viene riconosciuto da una miserabile spia fascista e consegnato ai tedeschi che lo fucilano ad Arco Felice, assieme ad altri undici civili, dopo avere costretto i disgraziati a scavare una grande fossa. Il giorno dopo, l’ultimo numero del « Roma » uscito sotto controllo tedesco annuncia che sono stati « processati e fucilati alcuni saccheggiatori » tra i quali Giacomo Lettieri. La domenica 12 settembre i tedeschi sono ormai padroni della città. Nei giorni seguenti le persecuzioni contro la popolazione, le devastazioni ed i saccheggi non hanno più freno. Viene tra l’altro ordinato anche lo sgombero della zona della provincia « compresa nell’ambito di 300 metri dal litorale ». Ai tedeschi si affiancano i pochi fascisti fatti segno al disprezzo generale. Infine il comandante tedesco colonnello Scholl, sicuro di avere fiaccato col terrore lo spirito di resistenza dei napoletani si appresta a mettere in esecuzione il suo piano prestabilito: la razzia della popolazione valida. Viene istituito il servizio obbligatorio del lavoro al quale sono precettati , pena le più gravi sanzioni, tutti gli uomini dai 18 ai 33 anni. Ma nonostante le minacce, l’ordine rimane quasi completamente ignorato per cui il 25 settembre, un altro manifesto dello stesso Scholl, dopo avere reso noto che, in quattro sezioni della città soltanto 150 su 30.000 che erano stati precettati hanno risposto alla chiamata , minaccia la fucilazione degli inadempienti da parte delle ronde. A partire da questo momento la città viene sottoposta ad uno spietato rastrellamento quartiere per quartiere , strada per strada. Ma, nel pomeriggio del 27 settembre, alcuni giovani, al Vomero , si oppongono alla razzia tedesca. Per rappresaglia, cinque di essi sono immediatamente fucilati e cinquanta ostaggi vengono rinchiusi nel locale campo sportivo. Nella notte gruppi di ragazzi penetrano nelle caserme abbandonate, dopo aver scalato i muri e s’ impadroniscono di alcuni piccoli quantitativi di armi ( moschetti, pistole, fucili e bombe a mano ) che i nazisti non avevano pensato a distruggere, lungi certamente dal sospettare che una popolazione da essi ritenuta prostrata, pensasse ad adoperarle contro di essi. La mattina del 28 settembre la rivolta esplode fulminea in tutta la città, da Piazza Plebiscito a Porta Capuana, dal Vomero a Via Roma, da Via Chiaia a Santa Lucia. Uomini e donne di ogni ceto sociale accorrono in armi per le strade. Contro i tedeschi che tentano di domare la rivolta vengono erette barricate, la cui costruzione viene favorita dall’intricata topografia cittadina. Si va all’attacco dei carri armati nemici con granate, bombe a mano e bottiglie di benzina.Tra i combattenti vi sono anche giovanissimi ragazzi, i cosiddetti « scugnizzi » che stupiscono tutti per i loro atti di valore. Voglio qui ricordare alcuni degli episodi dei quali essi furono protagonisti.



GENNARO CAPUOZZO, di dodici anni esce di casa, la mattina del 28 settembre, col proposito determinato di raggiungere i partigiani; guidato da una sparatoria, egli si dirige in Via S. Teresa. Nessuno, ritenendolo ancora troppo giovane, gli vuole dare un’arma , ma egli non si perde d’animo e, muovendosi carponi, comincia a distribuire caricatori ai combattenti. Nella tarda mattinata , Gennaro vede un gruppetto di uomini che trasportano una mitragliatrice nell’interno del Convento delle Filippine , nella stessa Via Santa Lucia; li segue per sapere cosa essi hanno intenzione di fare e li vede piazzare l’arma dietro un parapetto nell’angolo destro di una vasta terrazza del primo piano prospiciente la via; accanto alla stessa essi pongono una cassa di caricatori. All’improvviso uno degli uomini si accorge della presenza del ragazzo. « Vattene a casa – gli dice – queste non sono cose per te ». « Voglio aiutarvi a sparare anch’io », risponde Gennaro. L’uomo scuote le spalle con un gesto d’incredulità e di impazienza, ma non per questo il ragazzo si dà per vinto. Si siede sull’orlo della terrazza ed attende il momento di dimostrare che, per quanto piccolo, anche lui è capace di rendersi utile. Dopo due ore, si vede, dalla terrazza, una colonna di carri armati nazisti , proveniente da Capodimonte, avviarsi verso Via S. Lucia. Gennaro , nonostante un ultimo tentativo dei partigiani di allontanarlo, si pone accanto al mitragliere per aiutarlo, in caso di bisogno, a mettere nell’arma i caricatori. Ad un tratto il mitragliere , i partigiani della terrazza ed altri ancora appostati all’angolo della via , aprono il fuoco contro i carri. Quello di testa, avendo individuato il posto dal quale spara l’unica mitragliatrice , si avvicina al convento e punta la propria torretta sulla terrazza. Gennaro allora si alza di scatto e scaglia una prima ed una seconda bomba a mano contro il carro armato. Sta per scagliare anche la terza, ma in quel momento un torrente di ferro scagliato dalla bocca da fuoco investe la terrazza, polverizzandola. Gennaro cade con la bomba stretta al petto.

PASQUALE FORMISANO, di diciassette anni, sordo a tutte le preghiere dei familiari vuole raggiungere anch’egli i partigiani. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, passando dal centro tra gli avanzi di una recente battaglia, egli trova vicino un’auto blinda tedesca incendiata, un fucile mitragliatore e due bombe a mano. Si carica il fucile sulle spalle, nonostante la sua pesantezza e si infila le bombe a mano nella cintura dei pantaloni. In Via Roma egli scorge dei patrioti che sparano sugli occupanti di un autocarro tedesco immobilizzato da una mina. Appostatosi in un angolo , fa anch’egli fuoco. Ben presto i tedeschi sono costretti ad arrendersi e Pasquale non nasconde la propria contentezza di avere partecipato ad un vittorioso combattimento di partigiani. Scoppia in quel momento un furioso temporale ed i combattimenti hanno tregua per un’ora. Alle 19, mentre sta per imbrunire, una colonna di autoblinde si avvicina al posto dove si trova Pasquale, all’angolo tra Via Roma e Via d’Afflitto . Il ragazzo ,come se qualcosa più forte di lui lo spinga, corre in mezzo alla strada e dirige il proprio mitragliatore contro il primo carro armato, cercando di colpirlo. Indi getta il fucile e scaglia le due bombe a mano. Ma egli non fa in tempo a udire l’esplosione della seconda. Le armi dell’autoblindo fanno strazio del suo corpo che rimane stecchito nella via.



In circostanze analoghe avviene il 29 settembre, la morte del tredicenne FILIPPO ILLUMINATO che dopo avere aiutato per tutta la giornata del 28 i partigiani, facendo la staffetta, trasportando e distribuendo munizioni e viveri e lanciando alcune bombe a mano rimane con loro anche il giorno seguente quando i combattimenti riprendono con ancora maggiore intensità. Verso sera un carro armato nazista, proveniente da Piazza Trento e Trieste imbocca la Via Roma. Tutti corrono allora ai ripari mentre il carro avanza, scaricando attorno il fuoco delle proprie mitragliatrici. All’ improvviso si vede, dall’angolo di Via dei Cesari, un ragazzo indossante un grosso giaccone militare stretto da una cintola staccarsi dal gruppo , scagliare contro il carro due bombe a mano e cadere subito dopo crivellato di colpi. Anche Filippo offre così alla causa della libertà la sua giovanissima esistenza. I combattimenti, che proseguono ancora la sera del 29 e la notte del 30 nelle diverse zone della città vedono anche altri atti di eroismo compiuti da giovanissimi. Ricordiamo tra gli altri VINCENZO BAIANO caduto combattendo come un’ uomo accanto ai patrioti, ANTONIO GAROFALI,, morto mentre correva dall’uno all’altro dei combattenti per rifornirli d’armi ed il ragazzo ignoto che, all’Arenella, armato di tre sole bombe a mano, si era scagliato contro una mitragliatrice cadendo a pochi passi dall’arma nemica. La mattina del 30 settembre una macchina italiana tutta chiusa percorre la città mentre quattro agenti di polizia sui predellini, sventolano alcuni panni bianchi per avvertire i patrioti di non sparare. Dentro la macchina vi è il colonnello Scholl che lascia la città, barattando la sua vita con quella dei cinquanta ostaggi rinchiusi nel campo del Vomero. Esce da Napoli, sconfitto dalle « bande di saccheggiatori » come egli le aveva sempre definite, senza poter mettere in atto l’inumano ordine di Hitler di ridurre la città in « fuoco e cenere ». Verso il mezzogiorno del 1° ottobre le truppe anglo-americane entrano nella città salutate dagli applausi della popolazione liberata ed accolte dal Comitato di Liberazione Nazionale che il giorno precedente aveva tenuto una riunione a Palazzo Bagnara. Per la prima volta, nella storia della II Guerra Mondiale, uomini, donne, scugnizzi e i cosiddetti « femminielli » , hanno costretto alla fuga un esercito armato.



La medaglia d’oro concessa alla memoria di Gennaro Capuozzo, Pasquale Formisano e Filippo Illuminato e quella d’argento alla memoria di Giacomo Lettieri sono il giusto riconoscimento del contributo dato a questa lotta dagli scugnizzi napoletani. Ho voluto raccontare il sacrificio degli scugnizzi ai quali la città di Napoli ha dedicato un monumento, perché penso sia utile a diradare per sempre ogni ingiustificato dubbio che l’insurrezione delle Quattro Giornate, di cui il 27 settembre scorso si è celebrato l’ 80° Anniversario, fu l’episodio più importante della Resistenza italiana nel Sud. La ribellione dei cittadini materani contro i tedeschi che avvenne il 21 settembre del 1943, non è minimamente paragonabile alla lotta partigiana partenopea, che fu davvero corale e la cui asprezza e la cui durezza fu suggellata dalle cifre di 152 combattenti, 160 civili, 19 ignoti caduti e 142 feriti. Anche le dichiarazioni dei testimoni, in particolare quella più importante di tutte del sottotenente Francesco Paolo Nitti sulla « coralità » dell’insurrezione di Matera vanno sempre « prese con le molle » , perchè chiunque abbia partecipato da protagonista a un evento storico importante, poi nel ricordarlo a distanza di molti anni difficilmente riesce a mantenere il necessario distacco emotivo che è invece fondamentale prerogativa dello studioso di storia. Per giungere a ciò è necessaria una approfondita comprensione della consistenza reale di un fatto, così con questo mio articolo ho pensato sia arrivato il momento di fare un pò di chiarezza e di sfatare una volta per tutte alcuni « falsi miti » sull’ insurrezione del 21 settembre 1943 alimentati da un certo antifascismo locale autoreferenziale e parolaio fatto con i ridicoli pesciolini di carta , con le mozioni, con le assemblee di sdegno, con i convegni autocelebrativi in occasione degli anniversari ufficiali l’uno copia dell’altro , con i retorici e noiosi discorsetti davanti al cippo dei caduti, che non ha mai fermato, né mai fermerà la violenza dei fascisti. Questo antifascismo parolaio è d’altronde quello che ha portato e continua a portare acqua al mulino di un altro tipo di antifascismo: quello istituzionale, che negli ultimi due anni è servito soltanto a coprire e foraggiare, sventolando il 25 Aprile le bandiere ucraine, la propaganda bellicista del regime fascista di Kiev, equiparando i nostri eroi della lotta partigiana ai nazisti del battaglione ucraino Azov, per poi puntualmente scagliarsi contro il movimento della Resistenza antifascista nel Donbass. Sia chiaro, che i fatti hanno dimostrato il carattere popolare e antifascista della rivolta di Matera, e senza sminuirne l’importanza all’interno proprio dell’eredità politica e di vita lasciataci dalla Resistenza partigiana, tuttavia l’insurrezione del 21 settembre 1943 non ha carattere di eccezionalità perchè simili rivolte della popolazione civile contro gli occupanti nazisti scoppiarono in molte altre citta italiane sulla scala più vasta e articolata della strategia di lotta antifascista che fu data dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale( CNL). E veniamo qui, a sfatare il mito ancora piuttosto diffuso di Matera quale prima città italiana a insorgere contro il nazifascismo.



Oggettivamente, sul piano della verità pura e semplice, dato che questa coincide senz’altro con la verità politica, sociale e storica, questo « primato » spetta alla città di Parma che il 3 agosto 1922 fu la sola città italiana che ebbe ragione della violenza fascista, respingendo e poi perfino infliggendo una sconfitta umiliante alle squadracce fasciste di Italo Balbo giunte con lo scopo di metterla a ferro e fuoco. Comunque, per chi volesse approfondire l’argomento, su questo blog trovate due miei articoli sulla rivolta di Matera molto esaustivi dal punto di vista storico, e dove racconto anche la storia del binocolo lasciato ai miei nonni materni da un ufficiale nazista durante la ritirata delle truppe tedesche dalla città. Per onestà intellettuale posso intendere l’atteggiamento di correttezza e lealtà che caratterizza chi riconosce, senza farsi condizionare da pregiudizi soggettivi o di parte, la forte conoscenza, la serietà e la passione che hanno consentito al Museo che ho l’onore di dirigere di centrare appieno l’obiettivo di diffondere la conoscenza della storia della Resistenza italiana contro ogni tentativo revisionistico e in difesa dell’autonomia della ricerca storica. Questa visione ci ha motivato a promuovere un tipo di turismo di qualità capace di valorizzare le storie e i luoghi dell’Antifascismo nel nostro territorio , ma senza mai entrare nel merito di accanite dispute storiografiche su poco interessanti « errate » interpretazioni delle vicende inerenti al 21 settembre 1943 sempre più condizionate da un nozionismo narcisistico degli stessi autori, che indubbiamente non stimolano la riflessione storica e anzi alimentano solo confusione nei lettori anche di questo blog. Il risultato è stato molto positivo nel senso che abbiamo imparato a raccontare e trasmettere questi argomenti alle nuove generazioni che si allontanano dagli eventi in termini più universali riuscendo nell’intento non facile nè scontato di sprovincializzare l’antifascismo territoriale e di allargare i nostri orizzonti sul mondo a partire dalla collaborazione con altri Enti e Associazioni che a vario titolo, volontario o professionistico, si muovono per gli stessi fini. Come abbiamo fatto proprio nei mesi scorsi promuovendo in collaborazione con l’Associazione Comelasfoglia il gioco da tavolo « Le Barricate -Parma 1922 » ( https://www.museimatera.it/gioco-barricate-antifasciste-parma/) . Idealmente « Capire, Sapere, Pensare » , questo è il nostro slogan antifascista che fin dalla fondazione del Museo riassume in modo conciso ed efficace quali siano i nostri valori e la nostra visione di noi stessi. Sappiamo che una rondine non fa primavera, ma ci troviamo fermi nella nostra convinzione che la cultura è l’arma più potente che possiamo usare per cambiare il mondo.