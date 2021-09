…oltre che con la voce possente, chiara ed evocativa di Alessandra Bene, la regina dei ” The Blues Queen”, anche con il suono metallico di uno ” strucatur” (come si dice in dialetto) o asse per lavare che Sua Altezza ha fatto vibrare con un paio di cucchiai da cucina. La cosa ha un po’ sorpreso parte del pubblico di Casa Cava nel sabato materano del Matera blues festival, ma non quanti utilizzando i cinque sensi per utilizzare tutto quello che si ha davanti per tirar fuori sonorità diverse.



Ricordiamo un concerto di Tony Esposito, campano come i ”The Blues Queen” , nell’ex cinema Quinto che tenne un concerto con pentole, coperchi, bicchieri, cerchi, cerchietti e altro armamentario di uso comune. Citazioni da Prima Repubblica a parte restano le capacità professionali di Alessandra e della band, che ha dato spazio a bassi e chitarre, lasciando da parte la batteria, proponendo un repertorio della prima ora, legato alle radici del blues e con un dedica emozionale a quanti non ci sono più.



La serata, cominciata nel primo pomeriggio, ha riservato tante sorprese con band di diversa provenienza e repertorio (gospel compreso) dagli abruzzesi Dago Red fino al pugliese Bob Cillo (appassionato di chitarre vintage) & Mafia Trunk.



E c’è stato spazio anche per salutare e presentare gli amici della ”famiglia” del blues, come ricordano spesso Rosario Claps e Donato Corbo ,animatori del Blue cat Blues che, hanno organizzato la X edizione del South Italy Blues Connection.



Sul palco Giuseppe Albertini, organizzatore del Brindisi Festival che l’anno prossimo festeggerà le 20 candeline, auspicando che la ”buona sorte” favorisca lo svolgimento pieno del programma. Quest’anno, a causa del maltempo, nella città pugliese, hanno dovuto rimediare in un Teatro. Non resta che ”brindare” , è il caso di dire, alle fortune del Brindisi Festival nuovo arrivato nella rete dei festival del blues. E per organizzare ci vuole tanto impegno, nonostante i limiti imposti dal covid, con accessi limitati e in sicurezza, ma con tanta voglia di ascoltare buona musica e incontrare amici con la stessa passione .



Magari durante un cambio palco con l’amico pescarese, che igienizza e da una mano dove occorre, o con il ”maestro” Francesco Altieri che fa la spola tra regia mixer e palco per sistemare cavi, microfoni e altro ancora. Ringraziamenti e applausi ”tribute” sollecitati da Rosario anche per loro, che ha invitato a sostenere ilf estival acquistando una maglietta del Sic 2021 ,con quel teschio di vacca dell’Arizona, della Louisiana o dell’Appeppino lucano con colorazioni diverse, che invita a solcare le praterie del blues. Naturalmente ce ne sono per tutte le taglie finache la XL B…dove ”B” sta per blues naturalmente.







Oggi la chiusura con altri gruppi. Esibizione preceduta,a mezzogiorno, dalla sezione Cinema & Blues con la prima edizione del “Premio Giancarlo Graziaplena” (targa premio assegnata a Manuel Norcini e Sara Pavone per il documentario sociale “DHANYABAD”. Un premio che ricorda una persona – come ha ricordato Rosario- che ha dato tanto al blues, per aver organizzato il Joe’s Blues Festival a san Martino in Pensilis (Molise)”. Ma un incidente stradale, avvenuto nel maggio scorso, lo ha portato via per sempre ma resterà nel ricordo e nell’anima blues di quanti ne hanno apprezzato qualità e impegno.