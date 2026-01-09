La Protezione Civile di Tricarico-Gruppo Lucano presenta i risultati del progetto realizzato nel 2025

“Il 10 gennaio 2026, alle 17.00, nella sede di Tricarico, in via Appia, la Protezione Civile di Tricarico-Gruppo Lucano presenterà i risultati del progetto denominato “Adesione volontaria per la pianificazione di interventi di protezione civile nel Comune di Tricarico”, che ha coinvolto la popolazione tricaricese.” Lo annuncia il presidente del sodalizio Gianluca Morgese con una nota in cui spiega che “L’obiettivo del progetto, nato da esigenze ed esperienze precedenti, eseguito dai volontari e dalle ragazze e ragazzi del servizio civile di protezione civile, è la mappatura delle criticità architettoniche e degli ostacoli operativi, la conoscenza della popolazione fragile, per età, disabilità croniche e/o invalidanti, per difficoltà ambientali e sociali, per meglio definire i percorsi di intervento in caso di emergenza e di calamità e per integrare, possibilmente, il Piano di protezione civile comunale. Il lavoro è iniziato a fine 2024 e, per oltre un anno, il gruppo ha attraversato Tricarico in tutta la sua estensione; un lavoro fatto dal basso, con incontri e ascolto bussando alla porta di ognuno per illustrare il progetto e le sue finalità, nel rispetto delle normative sulla privacy. È così che tanti cittadini hanno aderito su base volontaria e consapevole alla realizzazione del progetto. Lungo il percorso, la protezione civile è stata percepita non come qualcosa che interviene dopo ma come qualcosa che si prepara insieme ai cittadini. Il risultato è un impegno morale non un lavoro puramente tecnico, è un patto di solidarietà e di sussidiarietà con i singoli cittadini, con i quartieri, con il territorio e con le istituzioni.”

