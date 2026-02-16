La “prima” di “Come in un film” fuori regione. Il 20 febbraio a Ginosa.

Riprende il suo viaggio sul territorio la presentazione dell’opera prima di Anna Giammetta, il volume “Come in un film“, il viaggio nell’Italia raccontata attraverso il cinema, -edito da Altrimedia Edizioni di Matera. Lo fa con la sua “prima” uscita fuori regione programmata per venerdì prossimo, venti febbraio, a Ginosa (Puglia) -alle 19,30- in Via Tempio,15. A confrontarsi con l’autrice, accompagnata dall’editrice Gabriella Lanzillotta, ospiti istituzionali e culturali del territorio quali: il Sindaco Vito Parisi e il Consigliere comunale per i grandi eventi, Giuseppe D’Amelio.

“Avete mai pensato al Cinema come al modo più magico per viaggiare? Io sì. -scrive del libro l’autrice- Da spettatore e da professionista, ho avuto il privilegio di scoprire il mondo attraverso lo schermo… e poi, dal 2016, di viverlo ogni giorno nella mia città, Matera, set naturale per registi da tutto il mondo, attraverso il mio lavoro all’Ufficio Cinema del Comune di Matera.

In queste pagine vi accompagno in un viaggio leggero ma ricco di storie, citazioni, aneddoti e curiosità legate al grande e piccolo schermo, passando per festival, location cucine, musei e scorci d’Italia. Una guida coinvolgente che si legge come un film organizzato in capitoli tematici, con titoli di testa, battute celebri e piccole cine- curiosità.

Capitolo dopo capitolo – o meglio, episodio dopo episodio – vi invito a sedervi comodi, con in mano una tazza di caffè al posto dei pop corn, e a lasciarvi trasportare in questo percorso per osservare il mondo ispirato al cinema, con occhi curiosi.

Perché il cinema come la scrittura è una lente magica con cui guardare il mondo.

E allora: luci accese, libro aperto…

ciak, azione!”