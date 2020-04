È in programma per il giorno 5 Aprile, Domenica delle Palme, “La Passione di Cristo” – in streaming ideata e promossa dalla Parrocchia Santa Maria del Carmelo di Sant’Angelo di Avigliano.

A fronte delle norme restrittive dettate per contrastare il contagio da coronavirus il Gruppo Eventi della comunità aviglianese si è trovato costretto ad annullare l’evento precedentemente programmato, come al solito, in piazza (https://giornalemio.it/eventi/a-santangelo-di-avigliano-torna-in-scena-la-passione-di-cristo/).

Ed ha deciso di riprogrammarlo portandolo nelle case attraverso la piattaforma Facebook, con inizio della rappresentazione a partire dalle ore 17,00 del 5 aprile per l’appunto.

“La manifestazione, a carattere religioso e culturale -si legge in un comunicato- , si è concretizzata gli scorsi anni in una magnifica esperienza. Quest’anno, in modo particolare, la comunità di Sant’Angelo è pronta a farvi vivere l’atmosfera della Pasqua, ancor più sentita in questa triste emergenza.

Sarà un momento di grande commozione e immedesimazione nella Gerusalemme, ma sarà soprattutto un momento di riscoperta del senso più autentico della Pasqua, attraverso le scene che hanno portato Gesù alla morte.

La manifestazione si svilupperà intorno alla rappresentazione della Passione di Gesù, secondo la lettura del testo sacro. La narrazione, calata nel contesto della piccola comunità lucana, aiuterà a ripercorre le ultime ore di vita di Gesù.

Per seguire la manifestazione basterà accedere alla pagina Facebook “Sant’Angelo Eventi” al seguente link https://www.facebook.com/S.AngeloEventi/, mettere mi piace alla pagina e seguire la diretta.

Verranno rappresentate le scene della Condanna Morte del Cristo sino a raggiungere il “Golgota”, luogo di esecuzione della pena della Crocifissione. Lungo il percorso, ad attendere il corpo flagellato ci saranno, Maria, madre di Gesù, Simone di Cirene, la Veronica, pronta a raggiungere Gesù e tergere il suo volto con un candido lino, e alcune pie donne che lo compassionavano e piangevano per lui. Carico dei nostri peccati, umiliato e sopraffatto dal peso delle tante iniquità, Gesù affronterà anche il grande peso della croce, cadendo al suolo come un agnello innocente. Sara possibili quindi rivivere la Passione di Cristo dal suo prologo nell’ultima cena e nel tradimento di Giuda sino alla crocifissione.

La rappresentazione, trasmessa in STREAMING, non prevede assembramenti di persone e verrà riproposta, ancora una volta in diretta sulla pagina Facebook, Venerdì Santo 10 Aprile 2020.”