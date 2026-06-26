La nuova stagione di VivaVerdi Multikulti, nel segno dei dialoghi e con lo sguardo sul Mediterraneo

“Dieci appuntamenti sino a fine luglio distribuiti in cinque sezioni tematiche, tra le terrazze, la cappella e il chiostro di Le Monacelle. Concerti evento con due nuove uscite discografiche internazionali e un programma di musica antica con interpreti specializzati nel repertorio barocco. Teatro in musica, poi, con due prime assolute e poi una fiaba musicale tratta da Giambattista Basile. Un progetto di dialogo mediterraneo, infine, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki e Oulu Capitale Europea della Cultura 2026. Sono alcuni degli aspetti che -si legge in una nota- caratterizzeranno la 30ª edizione di VivaVerdi Multikulti , la rassegna ideata e prodotta da Arterìa , Associazione di arte e cultura Aps attiva a Matera dal 1996, anno di fondazione del festival. Oi diàlogoi ( οἱ διάλογοι ), dal greco antico “i dialoghi”, è il filo conduttore lungo il quale si dipanerà il programma della sezione estiva, in omaggio al tema del dialogo tra culture, linguaggi e tradizioni musicali che ha sempre attraversato il festival fin dalla sua fondazione. I dettagli della sezione estiva della rassegna edizione 2026 di Vivaverdi Multikulti, in programma dal 30 giugno a fine luglio, saranno illustrati nell’ incontro con i giornalisti in programma sabato 27 giugno a Matera alle ore 11.30, nel Salone de Le Monacelle (via Riscatto 9, nei pressi del Duomo).” Trent’anni di Vivaverdi Multikulti rappresenta altrettanti anni di dialogo tra repertori ed epoche, come pure fra culture che si incontrano nello stesso spazio e nello stesso tempo. “Oi diálogoi” vuole essere un omaggio a questa vocazione fondativa del festival, che a Matera ha trovato la sua casa naturale», così spiega la scelta del tema Loredana Paolicelli, direttrice artistica del cartellone VivaVerdi Multikulti, pianista e compositrice, neo eletta direttrice del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera.

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