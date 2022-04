Se non avete un pistone e adrenalina in testa…non sapete cosa significa guidare una Ferrari. Formula Uno? Non solo. Un’altra dimensione e protagonismo di guida, nonostante l’avvento e sempre più diffuso dell’elettronica. Le auto del ”Cavallino rampante”, simbolo scelto dal fondatore della casa di Maranello, il “Drake” Enzo Ferrari, per una generazione di auto dal design e dal rombo dei motori inconfondibili, sono uno dei segni più apprezzati del made in Italy nel mondo. E ”mondo” perchè è una delle tappe apprezzate dal turismo internazionale è Matera, con i rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità che ha ospitato un evento Ferrari – organizzato da Radicci- davvero interessante con il modello ” Roma” . Un’auto che rievoca i fasti e il costume di una Italia che negli anni Sessanta viveva le notti e le passerelle con produttori, divi italiani e stranieri in via Veneto . Non a caso è stata ribattezzata la ”dolce vita” su quattro ruote, con un V8 affidabile, 2800 cc di cilindrata, comfort, sportività, lusso , aerodinamica ed elettronica innovativa e livree dalle tonalità ”sfilate” come il vento. Vetture per appassionati, che una Ferrari ce l’hanno già o per i potenziali ferraristi che non hanno resistito alla voglia di provare. Del resto Roma festeggia il suo ”natale” con i 2500 anni dalla fondazione sulle note del tenore Andra Bocelli. E Ferrari quello di una leggenda che si alimenta di tradizione, sfide e innovazione.