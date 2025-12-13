La notte sopra Teheran…Pegah racconta la sua storia per i diritti umani

Decisa, coraggiosa, coerente, brava che continua a guardare dritto, negli occhi,una battaglia ancora in corso,purtroppo, come quella per i diritti umani, a cominciare dalle donne, nell’Iran integralista. Pegah Moshir Pour, da anni in Italia con la sua famiglia, continua a farlo in diversi contesti e ha affidato al romanzo ” La notte sopra Teheran” la sua storia, costellata dal desiderio che un giorno su Teheran ( ma lo stesso vale per altre capitali e popoli dove le libertà di pensiero, espressione, sono negate) possa splendere il sole della dignità, delle opportunità di poter decidere il proprio futuro. Pegah ne parlerà lunedì 15 dicembre a Matera, presso l’Università della Basilcata, su iniziativa del Fai per ricordare la Giornata mondiale dei diritti umani. E con un occhio anche al Mediterraneo e ai tanti conflitti e alla strage di migranti che seguono, a volte non trovandolo, il sogno della libertà.



Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso il Campus UNIBAS (Aula Magna), in via Lanera 20 a Matera, per ricordare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani e in avvicinamento all’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, il FAI Basilicata promuove un incontro dedicato al romanzo di Pegah Moshir Pour La notte sopra Teheran, un’opera che intreccia narrazione personale, memoria collettiva e attualità.

Rosalba Demetrio – Presidente Regionale FAI BASILICATA

Dimitris Roubis – Archeologo ISPC – CNR, DIUSS – UNIBAS, Capogruppo FAI ponte tra culture

Vito Domenico Porcari – Architetto, Ricercatore DIUSS – UNIBAS, Componente della Consulta Regionale FAI Basilicata, Delegato Università FAI Matera

Nel dialogo con l’autrice, il Prof. Dimitris Roubis, Capo del Gruppo FAI Ponte tra culture Matera, offrirà una riflessione sul tema dell’identità e delle migrazioni, interrogando il libro anche attraverso la propria esperienza di studioso straniero in Italia.

L’arch. Vito Domenico Porcari, ricercatore universitario e componente della Consulta Regionale FAI Basilicata, approfondirà invece il rapporto tra diritti umani, architettura e patrimonio culturale, evidenziando come i luoghi – e i loro simboli – diventino spesso teatro e bersaglio delle tensioni che colpiscono le comunità e le memorie materiali identitarie.

L’incontro intende così ampliare lo sguardo del libro verso una riflessione condivisa sul valore dei diritti umani, sul dialogo interculturale e sulla responsabilità civile che il patrimonio culturale esercita come strumento di riconoscimento, appartenenza e tutela delle identità.

L’evento ha il patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019, della Provincia di Matera, dell’Università degli Studi della Basilicata.

Si ringrazia per il sostegno Palazzo dei Cedri (Genzano di Lucania – PZ) e Palazzo del Duca (Matera).



Nota biografica: PEGAH MOSHIR POUR è nata in Iran nel 1990 e si è trasferita in Italia con la famiglia quando aveva nove anni. È cresciuta tra le storie del Libro dei Re e i versi della Divina Commedia. Oggi è consulente e attivista per i diritti umani e digitali. Racconta l’Iran su «la Repubblica» ed è una delle più importanti voci nella battaglia per l’emancipazione delle donne iraniane e non solo. Punto di riferimento a livello istituzionale e mediatico sul tema dei diritti umani, promuove il valore della diversità e dei third culture kids in Italia. Per la sua attività ha meritato le lodi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notte sopra Teheran è il suo romanzo d’esordio.



