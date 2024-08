La Notte Mediterranea a Castellaneta il 14 agosto 2024

“Shopping, street music e una vasta offerta di street-food saranno i protagonisti della viglia di questo Ferragosto 2024 Questo nuovo format, tutto a tema mediterraneo, organizzato in sinergia tra l’Assessorato al Turismo e alla Cultura e l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Castellaneta, con la direzione artistica della CISO Eventi, promette una serata di arte, shopping e intrattenimento per le strade della città.” E’ quanto riportato in una nota che così prosegue “La “Notte Mediterranea“ rappresenta un’opportunità eccezionale per Castellaneta e Castellaneta Marina, con i suoi turisti, di godere di un’atmosfera unica e coinvolgente; dalle ore 18:30 fino a notte inoltrata, le attività commerciali della città apriranno le loro porte per offrire affari incredibili e occasioni d’acquisto uniche con prezzi scontati e offerte speciali, creando l’atmosfera ideale per fare shopping in modo conveniente. La festa si svolgerà principalmente lungo la centralissima via Roma, con concerti in strada e nelle piazze adiacenti. Sarà presente anche il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato. In Piazza Umberto ci sarà il live della “Taranta Filmorena”, un gruppo che fa della musica popolare del Sud Italia il suo marchio; in Piazza Caduti del Crollo 7 Febbraio 1985 sita in viale Verdi, ci sarà la band “Folk A Sud”. L’animazione sarà uno dei punti forti della serata; artisti di strada e ben 3 street band si esibiranno per le strade in maniera itinerante, regalando spettacoli coinvolgenti e intrattenimento di alto livello. Tra gli ospiti dell’evento, vi sarà il talentuoso violinista Francesco Greco che, nei pressi dell’ex passaggio a livello della ferrovia, arricchirà l’atmosfera con le sue melodie incantevoli. Oltre allo shopping e all’arte di strada, la “Notte Mediterranea“ offrirà anche opportunità culinarie; stand gastronomici saranno allestiti per soddisfare i palati dei partecipanti, offrendo prelibatezze locali, e non solo. L’evento, presente nel cartellone estivo “L’Estate Vola” organizzato e promosso dal Comune di Castellaneta, è una occasione per celebrare la vivacità e l’energia della città coinvolgendo, non solo i residenti, ma soprattutto i diversi turisti presenti in zona che sicuramente affolleranno le strade della città.”

