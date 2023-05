La Notte europea dei Musei anche al Museo nazionale di Matera

Anche il Museo nazionale di Matera rende noto che “aderisce, sabato 13 maggio, alla XIX edizione della Notte europea dei Musei, l’appuntamento promosso dal Ministero della cultura per favorire la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea. Nelle tre sedi del Museo nazionale di Matera, Ridola, Lanfranchi ed Ex Ospedale di San Rocco, ci sarà l’apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00 con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Durante la serata saranno inoltre organizzate delle visite guidate all’Ex Ospedale di San Rocco, con turni alle 20:00 e alle 21:30, a cura dell’ingegnere e dottore di ricerca Giuseppe Damone, per approfondire le trasformazioni che il complesso ha subito nel corso del tempo. Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it La Notte europea dei Musei fa capo al Ministero della Cultura francese ed è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM. Dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione. Si svolge il sabato sera più vicino all’International Museum Day (ICOM) del 18 maggio, a cui si connette anche dal punto di vista concettuale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.