La Notte delle Fiabe a Nova Siri Centro

Centro Storico di Nova Siri (MT)

Torna per la sua seconda edizione La Notte delle Fiabe, l’incantevole evento che trasforma il cuore

antico di Nova Siri in un mondo sospeso tra realtà e immaginazione. Un format nato nel 2023 con

l’intento di celebrare la bellezza delle storie, l’amore per la fantasia e il potere evocativo delle

fiabe.

Con il motto #vivilenottinelcentrostorico, il centro storico si animerà di magia, accoglienza e

creatività, grazie a spettacoli, installazioni, laboratori e sorprese ispirate ai racconti più amati di

ogni tempo.

Evento promosso da:

Regione Basilicata, Comune di Nova Siri, Associazione Culturale “SUD” Gigi Giannotti.

In collaborazione con Pro Loco di Nova Siri

PROGRAMMA ARTISTICO E LABORATORI

Piazza Plebiscito e Corso Garibaldi

Saranno il cuore pulsante dello spettacolo grazie agli artisti di strada della Compagnia Circo Crusco

di Roberto Po, che incanteranno grandi e piccoli con spettacoli di bolle giganti, danza aerea,street

comedy, danza del fuoco e tante altre meraviglie circensi.

Vico Camelie

Laboratorio creativo “Ogni favola è un sogno” a cura dell’Associazione Crescere Insieme di

Valsinni: pittura su palloncino per bambini e ragazzi.

Corso Garibaldi

Ospita anche il laboratorio creativo a cura di Medihospes e l’immancabile estemporanea di pittura

per adulti e bambini, seguita dalla d.ssa Maria De Lorenzo: un’occasione per osservare la nascita di

un’opera dal vivo.

Scalinata San Pio

Diventerà il palcoscenico di “La Magia nel paese di Catacatash”, a cura del gruppo volontarie

“Catacatash” in collaborazione con Il Gabbiano e InnovationFap.

MOSTRE E INSTALLAZIONI

In tutto il borgo prenderanno vita installazioni e opere visive per la mostra: “Sentieri luminosi

verso l’infinito” – un commosso omaggio al maestro Giulio Orioli, scomparso nel gennaio 2025.

Curata da Pasquale “Pachi” Chiurazzi, Nino Oriolo, Veturio Viola e Mario Battafarano, con le note

critiche della d.ssa Maria De Lorenzo, l’esposizione ripercorrerà l’anima creativa del Maestro Orioli

attraverso sculture e pitture, installazioni dedicate e proiezioni di eventi passati. Un tributo al

genio artistico che nel 2023 firmò la direzione artistica della prima edizione dell’evento.

GUSTI E MUSICA

Non mancheranno i sapori della tradizione lucana, da scoprire con degustazioni di prodotti tipici.

La musica de Il Trio Rag allieterà la serata con melodie senza tempo, colonna sonora perfetta per

una notte incantata sospesa tra sogno e fiaba.

DIREZIONE ARTISTICA

Pasquale Chiurazzi

ORGANIZZAZIONE

Mario Battafarano, Rosy Battafarano, Rodolfo Bitonte, Peppino Chiurazzi, Maria De Lorenzo,

Gianni Franco, Nino Oriolo, Vincenzo Passarelli, Antonietta Pastore, Maria Pastore, Onelia

Santarcangelo, Carmine Stigliano, Marilena Varasano, Veturio Viola.