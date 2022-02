Doveva terminare il 31 gennaio scorso la mostra di grafica ”La viva luce del ricordo” dedicata a Carlo Bo e allestita ne cuore dei Sassi di Matera, negli spazi -laboratorio del Distretto del Mobile Imbottito dalla Grafica di via sette dolori, invece la stessa rimane ancora visitabile e non è stata stabilita per il momento un termine.

Ricordiamo che la stessa è visitabile tutti i giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, mentre nei festivi solo su prenotazione con mail (graficaviasettedolori@gmail.com).

Questi gli artisti che espongono: ALFREDO BARTOLOMEOLI, PASCUAL BLANCO, LORENZO BRUNO, RENATO BRUSCAGLIA, MAURO CAPPELLETTI, DANIELA CATALDI, UMBERTO FRANCI, ANDREA GENTILI, ROBERTO GIANINETTI, RAFFAELE IOMMI, VITTORIO MANNO, SANDRO PAZZI, GIORDANO PERELLI, RICCARDO PICCARDONI, IRENE PODGORNIK, ANGELO RIZZELLI, RAIMONDO ROSSI, ATHOS SANCHINI e SANDRO TROTTI.