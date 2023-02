La Martella nelle foto d’epoca anche a Carnevale

Sorpresa per materani, martellesi e turisti che hanno potuto apprezzare, nel finesettimana, tra i banchi del mercatino delle cose del passato di avant’ieri e di ieri, organizzato da Paolo Paladino (martellese dalla prima generazione), una mostra di fotografie d’epoca con le immagini dei protagonisti e dei residenti che nell’immediato dopoguerra costituirono la comunità del Borgo. Foto che abbiamo visto in altri contesti, ma che sono patrimonio di quella realtà, che quest’anno festeggerà i 70 anni della fondazione. E così ci sono le foto del carnevale, con le maschere di quegli anni, in strada o all’asilo. Quelle di un matrimonio, dei carabinieri, di operai, artigiani, delle maestre e scene di vita sociale. E’ un assaggio di quello che gli Amici del Borgo, in collaborazione con altre Istituzioni, hanno in programma per un anno da ricordare.La Martella è una pagina importante della civiltà contadina dei rioni Sassi, che va valorizzata come merita. Per gli smemorati, o che vivono con mediocrità e protagonismo, nel mondo virtuale, guardare almeno quelle foto sarebbe capire quali sono radici e identità di Matera.

ALCUNE DELLE FOTO ESPOSTE