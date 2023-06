La Magia del Maghetto…Harry Potter a Colobraro

Nel paese dei misteri e del ‘’non è vero ma ci credo…’’ la fantasia e la voglia di fare non mancano di certo. E dopo i sogni estivi a quel paese ecco una interessante anticipazione con un percorso emozionale per la notte di San Giovanni, il 24 giugno, con le ‘’avventure di Harry Potter’’ e per i partecipanti la possibilità di trasformarsi in ‘’maghi, maghetti, babbani e masciare’’. Davvero stimolante per gli estimatori di quel genere fantasy scritto da J. K. Rowling, incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger, studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Colobraro, per farla breve, apre una succursale nel Convento e in coincidenza del solstizio d’estate. Al rettore Andrea Bernardo, che dovrà indossare i panni di Mago Merlino, il compito di ricevere le iscrizioni…



LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

*Harry Potter* e tanto altro… Sabato 24 Giugno, nel Paese della Magia: *La Notte dei Rituali Magici*, ore 18/20/22,intorno al fantastico e tenebroso *Convento di Colobraro* , bambini, ragazzi ed adulti potranno partecipare ad un Percorso Emozionale comprendente *Le Avventure di Harry Potter* , trasformandosi in *Maghi, Maghetti, Babbani e Masciare*, per dar vita, unitamente ad animatori professionisti, ad un indimenticabile Evento.Saranno forniti ai partecipanti i costumi di ordinanza a Hogwarts durante *La Notte Magica* per antonomasia di San Giovanni e solstizio d’estate.Vi aspettiamo nel *Paese della Magia* per coinvolgervi in un’esperienza misteriosa ed incredibile.La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione per coloro che intenderanno indossare il costume di Harry Potter (max 150 a turno) al numero3401718582🤗Colobraro è raggiungibile attraverso la Statale Sinnica, unica uscita Colobraro-Valsinni.