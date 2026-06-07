La LU.MA.CA. attrae come una C.A.L.A.M.I.T.A… Parola di zio Ludovico

Tranquilli, creativo lo è davvero. Ha sempre la testa al gioco…ma non è uscito di senno. Anzi è andato all’Università, ha fatto rete, ricerca e ricreazione è ha tirato fuori dai progetti ,che sono negli acronimi LU.MA.CA e C.A.L.A.M.I.T.A un percorso concreto per rianimare e animare l’asfittico panorama del nullismo, che frena il movimento del corpo, della mente e il piacere di stare a contatto con gli altri e la natura. Di cosa si tratta? Un accenno è nel comitato di presentazione dell’evento che nella serata del 16 giugno si terrà presso l’Istituto sant’Anna. Il resto lo scoprirete solo giocando e verificando sul campo come una lenta LU.MA.CA può attrarre una C.A.L.A.M.I.T.A. Parola del “magnifico rettore’’ dell’Università della strada…di zio Ludovico



COMUNICATO STAMPA

Gioco, ricerca e comunità: il 16 giugno a Matera

i risultati dei progetti LU.MA.CA. e C.A.L.A.M.I.T.A

Matera, giugno 2025. Martedì 16 giugno, alle ore 19.30, la Sala Sant’Anna di Matera ospiterà l’evento pubblico di restituzione dei risultati della ricerca scientifica condotta nell’ambito dei progetti “LU.MA.CA.” (Ludoteca in Marcia verso Casa) e “C.A.L.A.M.I.T.A.” (Comunicazione, Arte, Laboratori, Anima, Motivazione, Inclusione, Teatro, Apprendimento), promossi da Zio Ludovico APS. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

I progetti, finanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dalla Regione Basilicata, hanno unito attività educative basate sul gioco per bambini e famiglie a una ricerca scientifica condotta in partnership con l’Università degli Studi di Padova (UNIPD). Un percorso che ha coinvolto bambini, genitori, educatori e insegnanti di Matera, con l’obiettivo di esplorare e misurare il valore del gioco come strumento di sviluppo e benessere.

I risultati della ricerca, che ha coinvolto 205 studenti in 10 classi con esiti positivi e statisticamente significativi su più dimensioni dello sviluppo, saranno presentati dai ricercatori dell’UNIPD e dallo staff di Zio Ludovico. All’evento interverranno anche:

– Andrea Ligabue, direttore artistico del Play Festival internazionale del gioco, padre della Didattica Ludica in Italia e autore del libro “Didattica Ludica” per Erickson;

– Alan Mattiassi, psicologo del gioco, collaboratore dell’Università di Trieste;

– Gianluca Daffi, psicologo e inventore di giochi per Erickson.

L’evento si concluderà con uno spazio di confronto aperto a tutti i presenti. Famiglie, insegnanti, educatori, operatori del terzo settore e cittadini sono i benvenuti.

“Restituire i risultati alla comunità è per noi un atto doveroso e gioioso”, dichiara Emanuele Cristallo, legale rappresentante di Zio Ludovico APS. “Questo percorso è stato costruito insieme – con le scuole, con le famiglie, con l’università – ed è giusto che i risultati tornino a chi lo ha reso possibile e all’intera città.”



L’EVENTO

Titolo: Restituzione dei risultati – Progetti LU.MA.CA. e C.A.L.A.M.I.T.A.

Data: Martedì 16 giugno 2025

Orario: Ore 19.30

Luogo: Sala Sant’Anna, Matera

Ingresso: libero e aperto a tutti



NOTE PER LA REDAZIONE

Zio Ludovico APS è un’associazione di promozione sociale attiva a Matera da circa dieci anni. Dal 2022 gestisce la Ludoteca LUMACA, spazio educativo dedicato al gioco libero e strutturato per bambini e famiglie. Il progetto LU.MA.CA. è stato finanziato nell’ambito dell’avviso “Educare Insieme” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (CUP C14J23001210005). Il progetto C.A.L.A.M.I.T.A. è stato finanziato dalla Regione Basilicata.