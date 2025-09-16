La Lotus Eclat del 1977 spopola a Vallelunga

E il tempo conseguito domenica scorsa in pista conferma che quell’auto sportiva e da competizione d’epoca continuerà a dare soddisfazione al suo appassionato proprietario, Nicola Cippone, e a un team e a un circuito quello dell’Eclat Racing, avviato sulla strada di traguardi interessanti. Una stagione ”incandescente” come riporta la traduzione francese del termine ”Eclat”.



VALLELUNGA, LA LOTUS DEL TEAM ECLAT RACING CONQUISTA IL

MIGLIOR TEMPO: UN TRIONFO

DI PASSIONE E STORIA

Una sfida vinta e un’emozione che ha attraversato il paddock del circuito di Vallelunga, domenica 14 settembre: la Lotus Eclat del team ECLAT RACING di Nicola Cippone, guidata dall’esperto Gianluca Bardelli, ha fermato il cronometro sui 2 minuti netti, segnando il miglior tempo mai registrato per questa vettura storica sul tracciato romano.

Un risultato che va ben oltre la pura prestazione cronometrica. «Oggi non era solo una gara – commenta un emozionato Nicola Cippone – ma un modo per ricordare a tutti che la meccanica d’epoca non è un ricordo polveroso: è cultura viva, fatta di benzina, olio caldo e mani che lavorano. Portare una Lotus Eclat del ’77 a questi livelli significa rimettere in circolo una tradizione, farla respirare e correre ancora».

L’atmosfera nel box ECLAT RACING era speciale anche per la presenza nel paddock di Enrico Borghi (Porsche) e Antonello Coletta (Ferrari), testimoniando quanto il fascino delle corse storiche sappia ancora unire mondi e generazioni diverse.

Il team, che quest’anno celebra il 50° anniversario del debutto della Eclat, porta avanti una filosofia chiara: ogni competizione è anche un atto di memoria e divulgazione. «Quando i ragazzi ci vedono lavorare su queste vetture – spiega Tommaso Cippone, responsabile tecnico – capiscono che la storia dell’automobile non è fatta solo di nuove tecnologie, ma di talento artigiano, soluzioni geniali e tanta passione».

La tappa di Vallelunga conferma ECLAT RACING come realtà di riferimento nel panorama delle storiche, dopo un’estate che li ha visti protagonisti su circuiti iconici come Donington, Brands Hatch e Silverstone. L’esperto pilota Gianluca Bardelli, punto di forza del team, sottolinea: «Ogni volta che saliamo su quest’auto è come danzare con un pezzo di storia: il telaio ti parla, il motore canta. E oggi a Vallelunga la Eclat ci ha ricordato perché amiamo così tanto questo sport».

Con il sostegno del main sponsor SI CERT di Capaccio (Salerno) e il contributo operativo dei figli Tommaso e Lucarocco, Nicola Cippone guarda già ai prossimi impegni. «Questo tempo record a Vallelunga – conclude – non è solo una medaglia, ma un invito a continuare a condividere questo patrimonio con il pubblico. Le vetture storiche producono cultura, emozione e, come oggi abbiamo dimostrato, anche performance straordinarie».

Ufficio stampa ECLAT RACING

eclatracingclub@gmail.com