“La giornata dell’arte” della Consulta provinciale studenti di taranto

La Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto ha organizzato, grazie al Patrocinio del comune di Taranto, la Giornata dell’arte, che si svolgerà lunedì 29 Maggio 2023 presso l’Arena Villa Peripato dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

“La Giornata dell’arte -spiega Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto Karol Capodieci- è un momento dove le studentesse e gli studenti esprimono i loro talenti e le proprie passioni. Una giornata in cui possano trovare pieno sfogo ed avere occasione di esprimersi liberamente.

Vi saranno band, artisti emergenti, esposizioni di quadri e tanto altro ancora da parte di studenti che hanno voluto aderire all’iniziativa e mettersi in gioco.

E’ un momento formativo importante sia per gli studenti che per la città tutta.

Dopo due anni di COVID c’è bisogno di ripartire dalla scuola, quale elemento aggregante di menti brillanti che devono avere spazi e momenti per esprimere tutto il loro potenziale, e quest’anno lo faremo proprio durante la Giornata dell’Arte.

Un ringraziamento particolare va all’Assessore alla Cultura Fabiano Marti, ed al Consigliere Comunale con delega alle politiche giovanili Antonio Lenti, per l’aiuto ed il supporto.

Vi aspettiamo numerosi, non mancate.”

