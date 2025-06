La “Giornata del benessere con i Nonni” dell’I.C. Semeria di Matera, su Linea Verde-RAI1

“Sarà una mattinata speciale, quella di mercoledì 11 giugno 2025, quando nel cuore del Borgo La Martella a Matera si terrà la Giornata del Benessere con i Nonni, un evento che celebra l’unione tra generazioni attraverso il movimento, la salute e la condivisione.

La giornata è promossa da Scuola Attiva, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Semeria, plesso dell’infanzia La Martella, e sarà raccontata da Linea Verde, la storica trasmissione di Rai 1, che dedicherà uno spazio alla manifestazione, portando in tutta Italia il racconto di questa significativa esperienza educativa.” E’ scritto in una nota diffusa dalla istituzione scolastica in cui si specifica anche che “Protagonisti della mattinata saranno i bambini della scuola dell’infanzia e i loro nonni, impegnati in attività motorie, percorsi ginnici e momenti educativi dedicati al benessere fisico e relazionale.

L’evento si aprirà con una performance musicale del giovane Angelo Casella, studente del 3° anno del Liceo Musicale Stigliani di Matera, seguito dal prof. Francesco Paolicelli, che darà ufficialmente il via alle attività.

Seguiranno gli interventi di ospiti di rilievo: il campione olimpico Patrizio Oliva, testimonial del team Scuola Attiva, condividerà la sua esperienza sportiva e il valore dell’impegno; Teresa Zompetti, direttrice del programma “Scuola e Sostenibilità”, porterà una riflessione sull’importanza di promuovere stili di vita sani fin dall’infanzia.

A fare gli onori di casa sarà la dirigente scolastica Arcangela Paolicelli, la cui presenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la scuola e per tutta la comunità coinvolta. Il suo sostegno convinto all’iniziativa ne ha favorito lo sviluppo e la piena riuscita. “Sono pienamente soddisfatta di questa attività – ha dichiarato la dirigente – perché unisce educazione, affetti familiari e promozione del benessere in un’esperienza concreta e significativa per i nostri bambini e le loro famiglie.”

Tra i momenti più significativi vi saranno i percorsi motori e ginnici condivisi tra bambini e nonni, pensati per stimolare il movimento, la collaborazione e il divertimento intergenerazionale. Non mancherà il momento dedicato alla cucina del benessere, organizzato con il contributo dell’Associazione del Borgo La Martella, che guiderà i partecipanti nella preparazione di semplici piatti sani, ispirati alla tradizione locale.

La giornata si concluderà con la premiazione simbolica dei bambini, che riceveranno un riconoscimento per la loro partecipazione attiva e gioiosa.”

Le insegnanti della scuola dell’infanzia Piscopiello Valeria, Volpe Brunella, De Feudis Chiara, Casiero Antonella e Abbatemarco Ezia “esprimono grande soddisfazione per la realizzazione dell’iniziativa, sottolineandone il valore educativo e relazionale. Colgono inoltre l’occasione per ringraziare Sport e Salute, nel nome del referente regionale Matteo Trombetta, per aver reso possibile questa esperienza significativa all’interno del percorso scolastico.

Un sentito ringraziamento va anche al tutor Saverio Leone per il supporto offerto nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.