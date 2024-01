“La fiera”, da MetaTeatro e Circolo La Scaletta, per presidio Biblioteca T. Stigliani

L’associazione MetaTeatro APS e il Circolo Culturale La Scaletta con una nota ribadiscono il proprio sostegno alla mobilitazione intrapresa a difesa della Biblioteca Provinciale T. Stigliani di Matera a cui contribuiranno con la messa in scena del monologo “La Fiera”, scritto e diretto da Emilio Andrisani, interpretato da Emilia Fortunato, prevista per lunedì 5 febbraio alle ore 19.30, presso la Sala Battista sita all’interno della Biblioteca.

“Come operatori culturali, spiega Carla Latorre, Presidente di MetaTeatro, non possiamo esimerci dal mostrare il nostro pieno supporto alla Biblioteca Provinciale, una delle più grandi ricchezze culturali della nostra Città. È inammissibile che la Cultura, che dovrebbe essere un bene comune e uno strumento di crescita e sviluppo della comunità, subisca continui tagli di questa portata.

Abbiamo scelto un monologo che parla del dolore di una madre e della forza ancestrale che si genera nella difesa del proprio figlio. È questo che immaginiamo di fare, urlare in difesa della nostra Città.”

