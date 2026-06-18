La Festa della Brunetta dei bimbi disabili al quartiere Serra Rifusa

Sì, ci sono anche loro con quella realtà sempre in trincea come l’associazione Famiglia Futura, che lasceranno un segno di vitalità e solidarietà per la Festa della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna, con quel carro realizzato da tre artigiani locali- come riporta il comunicato- al rione Serra Rifusa, in via Nino Rota, in collaborazione con gli Angeli del Carro. Una festa per tutto il quartiere, la città e uno ”strazzo” protetto…con i pezzi assegnati ai bimbi che porteranno a casa un pezzo di cartapesta, segno beneagurante della devozione popolare. Appuntamento per venerdì 19 giugno, alle 19.00 in via Nino Rota. E uno squillo di tromba, come è tradizione della Festa, darà il via all’evento.



COMUNICATO STAMPA

L’associazione Famiglia Futura e l’Associazione Angeli del Carro presentano la “Festa della Brunetta”

Venerdì 19 giugno 2026 alle ore 19.00 presso la sede dell’Associazione Angeli del Carro in via Nino Rota nel quartiere Serra Rifusa, si svolgerà la prima “Festa della Brunetta” dell’inclusione, dedicata ai bambini con disabilità. Il manufatto è stato realizzato grazie alla passione e il lavoro dei fratelli Emanuele e Leonardo Pellegrino e Dario Giangipoli ed alla disponibilità di tutti gli Angeli del Carro. Un segnale di vera inclusione per tutti i ragazzi che non avranno la possibilità di vivere appieno tutte le fasi della festa patronale di Matera.

Questa prima edizione prevede un piccolo percorso nelle vicinanze della sede degli “Angeli del Carro”, con la partecipazione di una rappresentanza dell’Associazione della Festa della Bruna e anche dell’Associazione dei Cavalieri della Bruna. Il tutto sarà rallegrato dalla musica folkloristica del banditore Rino Locantore.

Naturalmente la festa terminerà con il consueto “strazzo” del carro. Questo sarà uno strazzo protetto, con i pezzi del carro da prendere già assegnati tramite sorteggio, in modo da gratificare tutti i bambini che vi hanno aderito. Mentre altri pezzi saranno donati ad associazioni e strutture che si occupano di sociale e disabilità.

Associazione Famiglia Futura