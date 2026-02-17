La Festa del Cappello 2026 a Matera, un omaggio alle donne vittime delle guerre

Torna a Matera la Festa del Cappello 2026, appuntamento culturale giunto alla VIII edizione, in programma sabato 8 marzo 2026, alle ore 18.30, in via Rosario 30–31. Una iniziativa, promossa da Crea che Ricrea – Laboratorio dell’arte di intrecciare i fili e ideata da Angela Ramundo, che si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale della donna. Il tema scelto per quest’anno è “Tanto di Cappello alle donne vittime delle guerre”, un tributo che intreccia creatività, memoria e riflessione civile dedicato a figure femminili che hanno perso ultimamente la vita in contesti di guerra, repressione o violenza politica: Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese di Al Jazeera, uccisa nel 2022 mentre documentava un’operazione militare a Jenin, in Cisgiordania. Fatima Hassouna, giornalista, fotoreporter, scrittrice, protagonista del documentario della regista iraniana Sepideh Farsi “Put Your Soul on Your Hand and Walk”, uccisa a Gaza da un bombardamento israeliano nel 2025. Viktorija Amelina, scrittrice ucraina, morta nel 2023 in seguito a un attacco missilistico russo a Kramatorsk mentre documentava i crimini di guerra. Mahsa Amini, giovane iraniana arrestata dalla polizia morale nel 2022 e deceduta dopo la detenzione, episodio che ha innescato proteste internazionali contro il regime iraniano. Salwa Bugaighis, avvocata e attivista per i diritti umani, assassinata nel 2014 a Bengasi per il suo impegno politico nella Libia post-rivoluzione. Renee Nicole Good, giovane statunitense uccisa la mattina del 7 gennaio 2026 a Minneapolis (Minnesota, Stati Uniti), da diversi colpi di pistola sparati da un agente del servizio federale Controllo Immigrazione e Dogane (ICE). Gisma Ali Omer, giovane donna uccisa nel 2025 e che un video mostra appesa ad un albero, vittima delle violenze che hanno colpito il Sudan nel conflitto interno tra fazioni militari. Iftihan Al-Mashhari, Il suo assassinio, nel settembre 2025, è stato il primo crimine del suo genere in Yemen contro una donna che ricopriva un ruolo pubblico. Quei venti proiettili che trafissero la testa di Iftihan, non uccisero solo un corpo, ma fu un messaggio: questi sono i limiti per le donne. Tutte donne provenienti da aree diverse del mondo, accomunate dal prezzo altissimo pagato nei contesti di guerra e instabilità.

Alla serata parteciperanno: Antonio Nicoletti, sindaco di Matera; Rosa Gentile, presidente di Confartigianato; Nancy Porsia, reporter di guerra e Laura Ambrosecchia, vicepresidente dell’Associazione Sanabel. La manifestazione prevede anche la proclamazione del “Cappello più votato”, simbolo della creatività e della partecipazione che caratterizzano la rassegna. Ad accompagnare la serata sarà la musica della cantante Eleonora Ferrari, con il chitarrista Michele Camparsi. Negli stessi spazi dell’evento sarà possibile visitare l’esposizione delle opere dell’artista Maria Pia La Calamita. L’ingresso è libero e aperto a tutti, ma sembra che sarà possibile seguire la Festa del Cappello 2026 anche in diretta Facebook.