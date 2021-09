E’ da poco scomparso il suo fondatore Gino Strada ma Emergency, ovviamente, non si ferma nella sua azione in onore alla missione per cui è nata. Continuano, pertanto le sue attività ad ogni livello.

Ed anche quest’anno torna la tre giorni di incontri e riflessioni su salute, uguale e diseguale, ma anche guerra – con l’analisi e le testimonianze della crisi in Afghanistan, migrazioni, lavoro, scienza, ambiente.

Il filo conduttore, quest’anno, del Festival 2021 di Emergency sarà la cura, diritto e valore fondamentale per ricostruire il senso del vivere comune.

Quali sono le condizioni politiche, economiche e sociali affinché la cura corrisponda effettivamente ai bisogni collettivi e non alle logiche di mercato?

Perché la salute è diventata la cartina di tornasole di un sistema diseguale e squilibrato?

Cosa significa prendersi cura di chi non ha diritti e subisce le conseguenze della guerra?

Questi e tanti altri i nuovi quesiti dei nostri tempi a cui EMERGENCY proverà a dare una risposta insieme ai numerosi ospiti presenti.

Chi vuole potrà seguire il Festival anche ONLINE: gli appuntamenti principali saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sul sito di EMERGENCY.

Nei giorni successivi al Festival saranno pubblicate le registrazioni di tutti gli eventi.

A questo link il programma e gli ospiti dell’iniziativa: https://www.emergency.it/festival/?utm_campaign=appelli&utm_medium=email&utm_source=prospect&utm_content=%5B21.ONE.WEB.DEMFESTIV.330%5D+Festival+Reggio+Liste+Appelli++%282021-08-31%29