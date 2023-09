La ”Coppia di Matera” premiata in Tv con il Timbro di Imma e l’encomio

Che ci sarebbe stata una presenza dei principali protagonisti della terza serie di ”Imma Tataranni” sostituto procuratore, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, Imma e Pietro nella fiction di Rai Uno, era quasi scontato. Ma che nella trasmissione domenicale ” A Ruota libera” dovesse esserci anche l’assessora comunale alla cultura, cinema e turismo Tiziana D’Oppido è stata una sorpresa…Tanto da rubare quasi la scena, dopo aver descritto le bontà del pane di Matera, e aver consegnato alla ”coppia” un timbro di pane in terracotta con le iniziali di Imma Tataranni e un encomio, a firma del sindaco Domenico Bennardi,e a nome dell’Amministrazione comunale per la promozione che la fiction e il personaggio hanno fatto per Matera. E la conduttrice, che ha apprezzato spigliatezza e sicurezza dell’assessora, quasi inarrestabile, le ha chiesto se avesse ambizioni politiche…Secca la risposta ”No” accompagnata da un sorriso. Per ora farà l’assessora. C’è tempo per le regionali e le comunali nel mondo pentastellato.



Godiamoci da lunedì 26 (https://giornalemio.it/eventi/domani-sera-torna-su-rai1-imma-tataranni-con-gianni-morandi-guest-star/ )la prima delle quattro puntate con Imma Tataranni e con l’esordio di Gianni Morandi , che finirà nelle indagine dell’arrembante sostituto procuratore, alle prese con la giudiziaria e con giudizi e pregiudizi familiari. Inutile il tentativo della brava conduttrice di ”sfrugugliare” per sapere come andrà a finire il rapporto di coppia, viste le tentazioni di Cupido da una parte e e dall’altra e le preoccupazioni per la figlia ribelle. Ma non anticipiamo o ipotizziamo. Altrimenti come si dice a Matera, e come ripete Lia Trivisani, ”N’ l’vet titt u yist! ci togliete tutto il gusto…”. E Lia amabile ”coach” di Vanessa Scalera , è stata tra le persone intervistate con il regista Geo Coretti e altri che hanno testimoniato stima e attesa della città per la fiction e per il ritorno della troupe diretta da Francesco Amato. Attendiamo la quarta serie…Veloceee