La Compagnia Teatrale Petra presenta la terza edizione della rassegna “Scintille”

Domenica 24 novembre 2024, presso il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito (PZ), si è svolto l’evento di presentazione della terza edizione di “Scintille”, la rassegna di teatro ragazzi per famiglie curata dalla Compagnia Teatrale Petra con il supporto del Comune di Satriano di Lucania attraverso il Programma Operativo Val d’Agri e del Comune di Tito. Alla presentazione, durante la quale è stata lanciata anche la compagna di abbonamenti alla nuova stagione di “Scintille”, sono intervenuti il sindaco di Satriano di Lucania, Umberto Vita, il sindaco di Tito, Fabio Laurino, e Antonella Iallorenzi, direttrice artistica della Compagnia Teatrale Petra e della rassegna.

““Scintille”, in programma dal 15 dicembre 2024 al 7 giugno 2025, -si precisa in una nota- proporrà sei spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento, che saranno ospitati tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia di Tito, oltre a laboratori, incontri e passeggiate in natura, il tutto pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un percorso che possa promuovere il teatro come luogo di scoperta e di condivisione tra generazioni.

Gli spettacoli, cuciti su misura per i più giovani, offriranno esperienze immersive anche per gli adulti. Il teatro diventerà così un ponte tra le generazioni, facendosi spazio e presenza, abitando i luoghi e trasformandoli, per creare legami autentici e momenti di profonda connessione umana.

Antonella Iallorenzi, direttrice artistica di Petra, anticipa i contenuti della rassegna: «La rassegna si caratterizza per la la varietà delle tematiche e delle tecniche narrative utilizzate, così come dei luoghi e delle attività che offriremo al nostro pubblico: alcuni spettacoli si terranno in teatro, altri in spazi naturali, esplorando luoghi inaspettati per portare il teatro dentro, fuori e ovunque ci sia un pubblico pronto ad accoglierlo. Crediamo nell’importanza di riscoprire il senso della relazione e dell’incontro, in luoghi insoliti e vitali, non solo in spazi culturali convenzionali.»

«La rassegna “Scintille” – dichiara il sindaco di Satriano di Lucania Umberto Vita – è diventata un appuntamento atteso e apprezzato dalle famiglie del nostro territorio. Il crescente successo di partecipazione è una testimonianza dell’importanza di investire in cultura e socialità e siamo orgogliosi di poter sostenere questa iniziativa che fa brillare il nostro paese con la magia e l’incanto del teatro.»

«Parlare ai ragazzi attraverso il linguaggio del teatro è uno dei modi più efficaci per veicolare messaggi e valori. – spiega il sindaco di Tito Fabio Laurino – Per questo abbiamo voluto promuovere una rassegna teatrale rivolta a loro che sia in grado di svolgere una funzione sociale ed educativa. Immergersi nella magia del teatro sarà per loro un viaggio che accrescerà il loro bagaglio culturale e di curiosità sul mondo.»

Il cartellone di “Scintille” vedrà la presenza di compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per l’infanzia: Kuziba Teatro di Ruvo di Puglia (BA) con “Nella pancia del lupo”, Circo Madera di Torino con “Gran Cabaret Madera”, IAC Centro Arti Integrate di Matera con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”, Koreja Teatro di Lecce con “Paladini di Francia”, Principio Attivo Teatro di Uggiano La Chiesa (LE) con “La fabbrica del tempo”, Faber Teatro di Chivasso (TO) con “Il cammino delle stagioni”.

Previste anche attività collaterali in sinergia con Crescendo Matera e Ivy Tour, oltre alla collaborazione con l’Associazione “Sotto il Castello” di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia Centro per la Creatività, con l’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.

Il costo del biglietto è di 5 euro per il singolo spettacolo (sia adulti che bambini), 25 euro per l’abbonamento a 6 spettacoli, 10 euro per le attività collaterali. Per maggiori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare il numero 327 2515604, inviare una mail a info@compagniateatralepetra.com o visitare la pagina www.compagniateatralepetra.com/scintille.”

