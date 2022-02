A Matera, venerdì 11 e 12 febbraio 2022, la compagnia IAC riporta in scena la sua prima produzione “Melchiorre e Euridice”, una storia per grandi e piccoli , di e con Nadia Casamassima e Andrea Santantonio.

“Tutto comincia con un funerale. –si legge in una nota– È il funerale di Melchiorre, pastore macedone, fuggito a seguito della guerra e giunto in questa terra.

È qui che Melchiorre si innamora di Euridice, femmina di altra razza. La vita del pastore scorre spensierata in compagnie delle sue amicizie – le pecore, e della sua amata. Fino al giorno in cui muore, morso da una vipera.

È per ritrovare la sua amata Euridice che Melchiorre fugge alla morte e intraprende un viaggio che lo trasformerà.

“Melchiorre ed Euridice” è uno spettacolo che affronta il tema della diversità e dell’appartenenza ad una stessa terra.

Una riflessione sulla vicinanza tra gli uomini e tra le razze, una riflessione che vede l’uomo accanto all’animale, parte di un’unica terra da condividere.

In questa storia, comica e amara, si mescolano la tradizione popolare e il mito, per condurci tutti oltre i confini della apparente diversità.”

Per un pubblico a partire DAI 6 ANNI

Durata: 45 minuti

DUE DATE:

– venerdì 11 febbraio – h. 19:00 (Botteghino h. 18:30)

– sabato 12 febbraio – h. 18:00 (Botteghino h. 17.30)

PRESSO: IAC Centro Arti Integrate – via Casalnuovo 154, Matera

BIGLIETTO: 5,00€

Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, per assistere agli spettacoli è necessario presentare il Super Green Pass (a partire dai 12 anni) e indossare una mascherina FFP2 (a partire dai 6 anni).