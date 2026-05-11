La CNA Matera presenta “Mimesis – Farmacia dell’Arte”, un luogo dove arti manuali e visive diventano strumenti di benessere.

Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 19:00, apre ufficialmente i battenti a Matera “Mimesis – Farmacia dell’Arte”, un innovativo spazio culturale e laboratoriale situato in Via Bruno Buozzi 3. “Nato dall’unione di un collettivo tutto al femminile, Mimesis -si legge in una nota diffusa da CNA Matera- si propone come un luogo dove l’arte diventa esperienza, cura e condivisione, reinterpretando il concetto stesso di “farmacia” in chiave creativa e umana. Mimesis nasce da una visione condivisa: quella di un luogo dove le arti manuali e visive diventano strumenti di benessere, espressione personale e connessione comunitaria. Ispirandosi al concetto di “farmacia”, il collettivo propone una metafora potente e originale: qui non si prescrivono medicine, ma emozioni, bellezza e ispirazione. Gli “effetti collaterali” di questo spazio? Meraviglia e rinascita. Il programma di Mimesis abbraccia quattro linguaggi artistici, ciascuno portatore di una propria filosofia espressiva:

Quilling – la delicatezza della carta che prende forma, attraverso l’arte di arrotolare e modellare strisce di carta in composizioni raffinate.

Cartapesta – trasformare la carta in emozione, leggerezza e meraviglia, recuperando una tradizione artigianale ricca di storia.

Ceramica – dalla terra alla bellezza: creare con le mani, nutrire l’anima, riallacciandosi a una delle più antiche forme di espressione umana.

Illustrazione – disegnare idee, raccontare storie, dare voce alla fantasia attraverso il linguaggio visivo.

Il collettivo femminile Mimesis è il frutto dell’energia condivisa di un gruppo di donne unite dalla passione per l’arte e dalla convinzione che la creatività possa essere uno strumento potente di trasformazione personale e collettiva. Il collettivo intende promuovere un modello di cultura partecipativa, inclusiva e accessibile, radicato nel territorio di Matera ma aperto a contaminazioni e dialoghi con realtà nazionali e internazionali. L’evento inaugurale, patrocinato dalla Cna Matera, avrà luogo Mercoledì 13 Maggio 2026 alle ore 19.00 in Matera alla Via Bruno Buozzi 3. L’inaugurazione sarà aperta al pubblico e rappresenta un invito a scoprire questa speciale “farmacia” e la comunità creativa che la anima. Effetti collaterali: meraviglia e rinascita”. Per informazioni : Cna Matera Leo Montemurro; Riferimento telefonico 333 3691224; Mimesis, Farmacia dell’Arte – Licia Santospirito rif telefonico +39 380 8697418.”