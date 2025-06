“La civiltà rupestre” in mostra le foto di Francesco Pentasuglia

Venerdì 20 giugno, nella sede del Centro Levi, alle ore 17.00, Francesco Pentasuglia, storico, fotografo e studioso della civiltà rupestre materana, presenterà il suo archivio fotografico. Le foto contengono testimonianza di luoghi del nostro splendido patrimonio rupestre, alcune mostrano siti crollati e ormai scomparsi, per incuria e abbandono. Un patrimonio inestimabile che va salvaguardato. Francesco Pentasuglia è nato a Matera nel 1955. Laureato in Storia Moderna presso l’Università degli studi di Bologna, ha lavorato presso il Ministero dei Beni culturali come fotografo e archivista di Stato. E’ autore di numerose pubblicazioni sulla religiosità popolare e sulla Murgia Materana e di otto mostre fotografiche sugli aspetti sociali e religiosi del territorio. Con questo incontro, che prevede anche l’intervento di Michele Saponaro, il Centro Carlo Levi di Matera vuole continuare la sua opera di sensibilizzazione per la conservazione del patrimonio paesaggistico, storico, religioso e naturale che da anni sta portando avanti. È importante conoscere il valore della civiltà rupestre per poterla salvaguardare e proteggere dalla invadente presenza di attività umane finalizzate solo a generare lucro e che non sempre rispettano i delicati equilibri necessari a mantenere in vita un patrimonio unico al mondo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.