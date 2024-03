La Cgil con e per le donne. 8 marzo sulla strada dei diritti

Sul manifesto una saetta, un fulmine rosso per non dimenticare…Dovremmo, e ci riferiamo al sistema Paese, ricordarcelo tutti i giorni, in famiglia, nella società, al lavoro che i diritti vanno garantiti, applicati, senza tergiversare su opportunismi, luoghi comuni, ricorrendo a discriminazioni o, peggio, violenze per dare alle donne quello che dovrebbe essere un dato scontato. E invece, nonostante appelli, sentenze, fatti sangue si fa finta di nulla o quasi con quella ricorrenza dell’8 marzo, tra piantine di mimose, discorsi, che rinviano all’ennesimo episodio da commentare. La Cgil di Matera, che ha introdotto nel suo Statuto norme antidiscriminatorie, va sul concreto e venerdì prossimo – per la Giornata internazionale dei diritti delle donne- inaugura a mezzogiorno due panchine rosse a in memoria di Vita Maria e Anna Rosa, vittime materane di femminicidio. Nel pomeriggio, al cinema Guerrieri, ore 17,00, una tavola rotonda su un tema provocatorio ”C’è ancora un domani? – Quali azioni per contrastare le diseguaglianze e le violenze di genere”. Seguirà un contributo dell’attrice materana Lia Trivisani.



COMUNICATO STAMPA

8 marzo 2024 – Iniziative della Cgil Matera per la Giornata internazionale dei diritti delle donne

“La Giornata internazionale dei diritti delle donne, che si celebra l’8 marzo di ogni anno, è una ricorrenza internazionale che mette in primo piano l’importanza della lotta per i diritti delle donne, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche, ma evidenziando quanto è ancora lunga la strada da fare sull’uguaglianza di genere, le discriminazioni e le violenze contro le donne.

La Cgil è da sempre impegnata in prima linea nella lotta per i diritti delle donne, tant’è che da più di 25 anni è stata introdotta nello Statuto una norma antidiscriminatoria: l’art. 6, lettera h, prevede che negli organismi dirigenti “nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%.

Per celebrare degnamente la Giornata internazionale delle donne, la Cgil di Matera ha programmato una giornata densa di iniziative.

La mattina dell’8 marzo 2024 alle ore 12.00, davanti alla sede della Cgil Matera, verranno inaugurate due panchine rosse in memoria delle due donne materane vittime di femminicidio: Vita Maria Farina, uccisa dal marito il 7 maggio 2000 e Anna Rosa Fontana, uccisa dall’ex compagno il

7 dicembre 2010.

Nel pomeriggio è stata organizzata un’iniziativa pubblica presso il Cinema Guerrieri, articolata in due parti. Si comincia alle 17.00 con una tavola rotonda sul tema: C’è ancora un domani? – Quali azioni per contrastare le diseguaglianze e le violenze di genere. Alla tavola rotonda parteciperanno Giulia Adduce (Segretaria Cgil Matera), Loredana Durante (Vice presidente Legacoop Basilicata), Teresa d’Onofrio (Rete degli Studenti medi), Angela Uricchio (Segretaria Generale FLC Matera), Annamaria Lence (Referente Politiche di Genere del Comune di Matera). La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Vito Bubbico. Al termine della tavola rotonda, seguirà un contributo dell’attrice materana Lia Trevisani.

L’8 marzo, al di là della deriva commerciale che spesso caratterizza questa ricorrenza, deve essere l’occasione per evidenziare i diritti ancora negati ma anche quelli conquistati e da difendere, perché il cammino per l’affermazione e la difesa dei diritti delle donne è una battaglia di civiltà fondamentale.”

Matera, 6 marzo 2024.

Giulia Adduce Fernando Mega

Segretaria Segretario Generale

CGIL Matera CGIL Matera