La ” Carta di Matera” a Rimini per la Gran Loggia 2023

L’argomento era e resta interessante nell’ottica di un dialogo tra Massoneria e Religioni che può contribuire, nell’ambito di un confronto costruttivo sugli aspetti che uniscono, a superare le tante conflittualità della società contemporanea e ad affrontare problematiche di rilevanza sociale e culturale. La decisione del Grande Oriente d’Italia di fare della ”Carta di Matera’ uno dei temi di confronto e di riflessioni per la ”Gran Loggia” di Rimini” apre a prospettive di dialogo da perseguire e rafforzare, anche alla luce del dibattito in corso sui temi dell’accoglienza dei migranti in Europa e in altri luoghi del mondo. Sul come? e quando? dipende dagli uomini, da buone pratiche e progetti da mettere in campo. Una pianta, quel del dialogo, riportata anche in un libro, dopo la prima ”messa a dimora” nel convegno del 17 dicembre 2022 a Matera,in una città dalla cultura millenaria di popoli che si sono succeduti nei secoli, provenienti dalle diverse sponde del Mediteranneo. Buon lavoro.





Gran Loggia 2023. La Carta di Matera. Incontro dedicato al dialogo tra Massoneria e Religioni

“I rapporti tra chiesa e massoneria. Per una ecologia della Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni per la tutela della Casa Comune” è il titolo del volume pubblicato da Edizioni Perugia Libri, che sará al centro dell’incontro che si terrá al Palacongressi di Rimini il 14 aprile nella prima giornata dei lavori della Gran Loggia 2023, al quale interverranno il teologo don Paolo Renner, Izzedin Elzir Imam di Firenze, il teologo e il pastore della Chiesa Evangelica Valdese Pavel Gajewski. Concluderá il Gran Maestro Stefano Bisi e modererá il giornalista Claudio Giomini.

Il saggio è dedicato alla Carta di Matera, il manifesto lanciato lo scorso 17 dicembre dal Gm insieme ai tre rappresentanti delle diverse fedi riuniti nel capoluogo lucano per un confronto senza pregiudizi. A organizzare l’evento in quella occasione fu la Fondazione Goi e la loggia Quinto Orazio Flacco – Orgoglio Europeo.