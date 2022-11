La Camerata delle arti: “Dal classicismo viennese a quello americano”

“L’Europa di Vienna e le produzioni classiche americane, due differenti generi che, però, uniscono i gusti del pubblico. E’ con questo spirito che è nato il progetto de La Camerata delle Arti, nell’ambito del cartellone di “Basilicata Opere in atto” che il 21 novembre alle 21 all’Auditorium Gervasio di Matera porta in scena “Dal classicismo viennese a quello americano”.” E’ quanto scritto in una nota in cui si specifica che di un “Un concerto nel quale non manca la intersecazione degli “eco” di accordi e armonie diversi in un intreccio giusto e gradevole. Nel Concerto in Mi bemolle maggiore per tromba e orchestra di Franz Joseph Haydn e nella Rhapsody in Blue e Porgy and Bess di George Gershwin si esaltano tutte le qualità virtuosistiche e direttoriali di Marco Pierobon, talento indiscusso del panorama musicale italiano, alla guida dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, neonata ICO riconosciuta dal Ministero della Cultura. “Questo accostamento musicale che può apparire azzardato – spiega il direttore artistico de La Camerata delle Arti, Francesco Zingariello – rappresenta, al contrario, una occasione di straordinario scambio che arricchisce vicendevolmente entrambi i generi musicali”.

Primo Premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia ed Aqui Terme, Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni Prima Tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino (1999-2002 con Zubin Mehta) e dell’Accademia di S. Cecilia (2003-2008 con Antonio Pappano), ed ha collaborato con lo stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra (Daniel Barenboim) e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Nel 2018 si è esibito come solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala (Terza Sinfonia di Mahler – Posthorn) e in diretta streaming mondiale con l’Orchestra Filarmonica della Scala in occasione del “concerto per Milano” (Mussorskij/Ravel, Quadri di un’esposizione).

Pierobon ha all’attivo numerose produzioni discografiche solistiche e due DvD didattici sugli ottoni.

L’Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata è un organismo di recente costituzione, riconosciuto con decreto dal MIC nel 2022. L’orchestra è composta da numerosi musicisti selezionati con una audizione che ha visto la partecipazione di oltre 300 candidati provenienti da tutta Europa e che ha portato all’individuazione di 80 idonei per comporre i vari settori dell’organico. Sin dalla sua nascita ha da subito attirato l’attenzione di solisti e direttori nonché di operatori culturali che l’hanno immediatamente inserita in cartelloni di prestigio. È recentissimo il grande successo ottenuto presso lo storico teatro Petruzzelli di Bari, nel quale si è esibita con un entusiastico riscontro del numeroso pubblico.

