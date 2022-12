La Betlemme dei bimbi? A Matera, nella parrocchia dell’Addolorata

Natale è presepe come nella ”Betlemme” di 2000 anni fa, con i pastori che conducevano le greggi seguendo la luce di un cielo stellato sulla scia di una Cometa, che illuminava i re Magi a dorso di un cammello verso la grotta della Natività. Sono le radici della tradizione cristiana che il dinamico parroco della parrocchia Maria Santissima dell’Addolorata, al rione Serra Venerdì, a Matera, e ai tanti volontari che lo sostengono in varie iniziative, hanno realizzato con il Presepe vivente dei Piccoli. Una rappresentazione, giunta alla seconda edizione, che ha visto i figuranti delle scuole elementari, proporre scene del presepe o di vita del tempo, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/eventi/con-gesu-bambino-il-presepe-dei-piccoli-alladdolorata/.



E così il popolo della Palestina, ai tempi di Gesù, ha animato gli spazi attrezzati della parrocchia con bambini e bambine in abiti d’epoca e affaccendati nelle cantine, a cardare la lana, a espletare mestieri e faccende tra le più svariate. Il resto lo ha fatto il trucco con un po’ di nerofumo e la voglia di animare i luoghi in attesa della nascita di un ”Bambinello”, con gli stesso occhi vispi visti tra i piccoli figuranti. Qualcuno con gli occhiali, qualcuno intento a raccontare le ultime, altri a consumare qualcosa di buono, preparato dagli adulti: focaccia, bruschette,castagne, lenticchie, un dolce.



Tutti contenti e ben lieti di rappresentare un presepe vivente a dimensione di bambino che ha avuto anche visite anche da Ferrandina , come accaduto per Giuseppe, che frequenta la scuola ” F.S Nitti”. Dimenticavamo la presenza degli animali, a cominciare dall’asinello che è servito per portare Maria alla grotta dove è nato Gesù bambino, e poi pecore e galline. Un pezzo di Arca e bambini pronti a recitare. A don Michele e ai volontari della parrocchia il compito di costruirla… Buone feste e non perdetevi le repliche del presepe viventi dei piccoli del 28 dicembre e del 4 gennaio 2023.