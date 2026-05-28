La benedizione di Papa Leone per la festa della Bruna…futuro bene Unesco

Cogliamo questo aspetto di buon auspicio per la presentazione a Roma, in Vaticano, della Festa della Bruna 2026 in onore della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna. Percorso ancora lungo ma, a quanto pare, siamo sulla buona strada. Contano fede, difesa e valorizzazione delle tradizioni, aspetti culturali e apertura al dialogo con altre realtà, popoli che hanno altri modi di sentire l’anima di un mondo segnato da conflitti, sfruttamento e povertà. Quell’apertura nel vasto programma della Festa a realtà culturali e musicali di Africa ed Europa dell’Est è senz’altro un segno concreto da valorizzare, con una apertura ai giovani a relazioni e confronto che possono portare valore aggiunto e visibile alla Festa e alla città. Nel comunicato stampa la cronaca di quanto avvenuto ieri nella Capitale. Quanto alla città c’è attesa per la visita al carro trionfale di cartapesta, al quale sta lavorando nella fabbrica del rione Piccianello per il terzo anno consecutivo l’artista Francesca Cascione. Mentre procede alacremente la posa delle luminarie. Ancora un po’ di pazienza…



COMUNICATO STAMPA ieri 27 maggio a Roma

Festa della Bruna 2026, alla Cancelleria Vaticana la presentazione nazionale del programma

In mattinata la benedizione di Papa Leone alla delegazione materana

Roma, Palazzo della Cancelleria Vaticana – La Festa della Bruna 2026 di Matera si presenta a Roma, nella Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana. Un appuntamento di rilievo nazionale per una delle celebrazioni popolari più antiche e identitarie del Mediterraneo. Un momento dal forte valore simbolico e istituzionale che accompagna il cammino verso il 2 luglio, giorno in cui Matera rinnova da 637 anni il proprio legame con Maria SS. della Bruna.

La presentazione nazionale del programma è stata preceduta, in mattinata, dalla partecipazione di una delegazione materana della Festa della Bruna all’udienza generale con il Santo Padre, Papa Leone XIV, che ha rivolto una speciale benedizione alla celebrazione, alla città di Matera e a quanti custodiscono e tramandano una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità della comunità materana. Nel corso dell’udienza, don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile per la Festa della Bruna, ha donato al Santo Padre una riproduzione della nuova corona della Madonna e dell’effigie sacra, simboli di una tradizione che da secoli accompagna la festa patronale di Matera.

L’appuntamento romano assume un significato ancora più importante nell’anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo e in cui si è ufficialmente aperto il percorso verso la candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. Un riconoscimento, quello per la festa, che guarda non soltanto alla continuità storica della celebrazione, ma anche al suo valore culturale, sociale e identitario, capace ancora oggi di coinvolgere un intero popolo attorno ai simboli mariani.

Nel corso della conferenza stampa, moderata dal giornalista Antonio Ranalli, presidente della Consulta Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana, sono intervenuti il presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna Bruno Caiella, il delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio, don Angelo Gallitelli parroco della Cattedrale di Matera, e il sindaco di Matera Antonio Nicoletti.

Nutrita la rappresentanza materana per la presentazione nazionale, con l’Associazione Cavalieri Maria Santissima della Bruna accompagnati dal vice presidente Davide Ingusci ed il generale della cavalcata Angelo Raffaele Tataranni. Inoltre, presenti Mariano Iacovone, presidente dell’associazione degli Angeli del Carro, e rappresentanti della Confraternita dei Pastori.

Presenti, inoltre, il presidente dell’Ente Parco della Murgia materana Giovanni Mianulli e in rappresentanza della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli.

Al centro della Festa della Bruna 2026 il tema evangelico scelto per il Carro Trionfale realizzato dall’artista Francesca Cascione: “Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14). Un messaggio che richiama il valore del servizio, della fraternità e dell’attenzione verso gli altri in un tempo attraversato da conflitti, fragilità e tensioni internazionali. Il tema del servizio si farà concreto il 21 giugno con una cena solidale offerta “ai figli di Maria”.

Oltre un mese di celebrazioni tra tradizione, riti popolari e nuove forme di partecipazione

Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore della Festa della Bruna come patrimonio vivo della tradizione materana, capace di unire generazioni diverse attraverso riti che si tramandano da secoli: dalla Processione dei Pastori che segue la messa dell’alba, alla processione del Carro Trionfale fino allo “strazzo”, il momento simbolico e collettivo che conclude la giornata del 2 luglio.



La Festa della Bruna continua così a rappresentare non soltanto il cuore identitario della città di Matera, ma anche una delle più intense espressioni della cultura popolare del Sud Italia e del Mediterraneo.

Il programma 2026 comprenderà oltre un mese di appuntamenti religiosi, culturali e popolari dedicati alla tradizione mariana e alla valorizzazione del patrimonio immateriale legato alla Festa. Accanto ai momenti più solenni della tradizione troveranno spazio anche iniziative rivolte alle nuove generazioni e nuovi strumenti di coinvolgimento della comunità, in un dialogo continuo tra memoria, partecipazione popolare e linguaggi contemporanei.

Tra gli appuntamenti in calendario la “Bruna Passion Week”, contenitore culturale dedicato ai più giovani tra podcast, dj set e la mostra “Come al 2 di luglio”.

Spazio anche al ritorno del “Fantabruna”, il gioco online ispirato ai protagonisti della festa, e all’avvio dell’app “La mia Bruna”, segno di quanto le nuove generazioni continuino a vivere la Festa in maniera autentica e profondamente identitaria anche attraverso linguaggi contemporanei.

Confermata inoltre la rassegna “Storie di donne”, dedicata alle esperienze, al lavoro e alle iniziative delle donne che contribuiscono ogni giorno alla crescita culturale e sociale di Matera, ampliando ulteriormente il significato della Festa come momento collettivo di partecipazione.

Nel calendario 2026 anche un percorso dedicato a “Maria, Madre dell’incontro” che attraverso appuntamenti musicali e culturali intende proporre la Festa della Bruna come occasione di dialogo, accoglienza e incontro tra popoli e culture diverse. Tra gli eventi previsti l’esibizione della “Bondeko Chorale”, espressione della comunità congolese, la Festa dei Popoli con la musica dei “Balkan Lab” e il musical “Forza Venite Gente” dedicato alla figura di San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario del suo transito.

La Festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, sotto la guida dell’Arcivescovo, e si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata ed Ente Parco della Murgia Materana.

Ufficio Stampa

Rossana Paolillo