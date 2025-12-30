La Befana vola su Alberobello: il 5 gennaio 2026 torna la magia della Calata in Largo Martellotta

Alberobello si prepara a vivere una serata di grande suggestione con una nuova edizione della Calata della Befana, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20:00 in Largo Martellotta. “L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Alberobello, -si legge in una nota- è inserito nel calendario del Villaggio Enogastronomico dei Trulli, patrocinato dal Comune di Alberobello, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. L’iniziativa rientra nel programma “We Are in Trulli Xms ed.”. La manifestazione arricchisce il programma di eventi ideato dalla Pro Loco e promette di regalare a cittadini e visitatori una serata indimenticabile, all’insegna della tradizione e della condivisione. Protagonista sarà la Befana che, in una spettacolare discesa dall’alto, si calerà dal campanile della Chiesa di Santa Lucia, attraversando l’aria fino a raggiungere Largo Martellotta da un’altezza di circa 25 metri. Lo spettacolo sarà possibile grazie alla collaborazione e alla professionalità del GASP CAI di Gioia del Colle, che garantirà lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Un momento capace di incantare i bambini e di emozionare adulti e famiglie, rendendo omaggio alla tradizione dell’Epifania in uno scenario unico come quello della Città dei Trulli.” «Eventi come la Calata della Befana rappresentano al meglio lo spirito della nostra comunità: uniscono tradizione, partecipazione e valorizzazione del territorio», dichiara il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo «È un’occasione per vivere insieme la città, offrendo ai residenti e ai visitatori un’esperienza autentica, coinvolgente e carica di emozioni».

