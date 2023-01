La Befana dei Vigili del Fuoco è sempre intonata sulle note di ”Nan jè ggist…”

Spunta dal castello di manovra della caserma dei vigili del fuoco di via Timmari imbaccuccata…come una Befana, armeggiando con la scopa, calandosi con una corda e salutando la folla dei piccoli che attendono dolciumi e un sorriso.



E’ cosi a Matera dalla Prima Repubblica o quasi la vecchina dell’Epifania, nonostante gli acciacchi e qualche linea di febbre che prende anche i vigili in pensione…, continua a non mancare all’appuntamento. Del resto fa parte della tradizione materana della calza, della cenere e carbone dei bimbi discoli o dei dolci per quelli che attendono a piene mani il passaggio dei cestini, stracolmi di caramelle e cioccolatini. Contenti anche i genitori e la comandante, Maddalena Lisanti, per una giornata che segna per la Natività l’arrivo dei Magi allietata da un trio assortito con Franco Duni, Giovanni Di Serio ed Emanuele Andrulli. Chitarre, tamburello e un repertorio che ha spaziato dalle canzoni per bambini, a cominciare dallo Zecchino d’oro, a quello del Sasso rock con l’impareggiabile voce di protesta di Vincenzo Giaculli presente in piazza e in tante iniziative del Corpo. E così le note di ” Nan è ggist…” contro il carovita, la precarietà del lavoro, l’equo canone e i disservizi della Pubblica Amministrazione hanno ricordato che l’insoddisfazione dei cittadini non conosce tempi e stagione della politica.