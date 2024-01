La Befana? Con la gerla vuota… dopo aver incontrato i bambini

Il cuore di Matera per i bambini delle comunità e dei ragazzi di tutte le età, che credono nella simpatica vecchina che arriva con una scopa, per dispensare doni e sorrisi, come è nella tradizione contadina che ha visto arrivare- per motivi commerciali e sulla deleteria spinta della globalizzazione- l’albero e Babbo Natale. Ne avevamo dato notizia alla vigilia dell’Epifania, per una iniziativa, davvero interessante e carica di significato di solidarietà, che ha visto collaborare insieme i rappresentanti dell’ dell’associazione Poveri cavalieri di Cristo (PCC ),dell’l’ordine dei Servi di Maria, della confraternita di Gesù Flagellato e la parrocchia di San Pietro Caveoso . E cosi nel salone della parrocchia di San Pietro Caveoso quel gesto si è concretizzato. La Befana tornerà e chissà che non lasci il testimone della solidarietà, scopa e gerla, ad altri. Carnevale? Chissà…