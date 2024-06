La Basilicata a “La Milanesiana” con una mostra e un incontro sul patrimonio culturale dei borghi

Con la inaugurazione di una mostra e un dibattito sul patrimonio culturale a partire dalla presentazione di un libro tutto “lucano”, il 10 giugno la Basilicata sarà la protagonista de “La Milanesiana”, la prestigiosa rassegna culturale ideata e curata da Elisabetta Sgarbi. “Lunedi 10 giugno, alle ore 12, -si spiega in una nota- nello Spazio Big Santa Marta (via Santa Marta 10, Milano) verrà inaugurata la mostra “Basilicata, una terra tra le nuvole. Viaggio tra i fumetti di ambientazione lucana” a cura di Giuseppe Palumbo e Andrea Plazzi, promossa e organizzata da Regione e Apt Basilicata. In esposizione le tavole dei fumetti che negli ultimi 40 anni sono stati ambientati nella nostra regione, da “Viaggio a Matera” di Angelo Stano pubblicato nell’Intrepido nel 1984, a Martin Mystere fino ad arrivare alle 5 storie di Topolino e all’ultimo racconto in 4 episodi su AlterLinus sulla vita di Ludovico Nicola Di Giura passando attraverso diverse altre produzioni.

“Da Martin Mystère alla banda Disney, passando per personaggi realmente esistiti come Rocco Scotellaro o il barone Ludovico Nicola Di Giura – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – con questa mostra vogliamo celebrare il rapporto tra una terra “vera” e il suo contraltare nel mondo dell’immaginario. Una terra che è approdata tra le nuvole dei comics, ma che di nuvole vere e di cielo si nutre nella sua bellezza. Come lo yin e lo yang, un equilibrio zen tra i colori della Madre Terra e l’azzurro, una tavolozza che trasmette pace ed energia creativa. La mostra Basilicata, una terra tra le nuvole, ci racconta un po’ di questa straordinaria magia”.

Dopo tanta letteratura, tanto cinema e tanta arte è arrivato anche il fumetto in Basilicata. Scrive Elisabetta Sgarbi: “Una terra antica come la Basilicata ha visto germogliare baloon e, invece di assistere inerme (e lasciarli morire, come spesso capita), li ha coltivati, questi germogli, che sono fioriti e hanno dato vita a un rigoglioso giardino. E in questo giardino di fumetti sono nati e cresciuti autori (Giuseppe Palumbo, ad esempio, alfiere di questa new wave), festival, storie. Questa mostra racconta la storia del rapporto tra una regione e il fumetto. Un rapporto che è già storia, appunto, e che, dunque, merita una mostra. Ma una mostra che, mentre si fa, dichiara di essere solo all’inizio. Perché è una storia che continua, proiettata in avanti, lanciata nel futuro. Come tutte le belle storie”. Alla inaugurazione interverranno: Antonio Nicoletti, Elisabetta Sgarbi, Giuseppe Palumbo, Sara Chiappori. Seguirà il concerto di Giuseppina Torre.

Sempre organizzato da Apt Basilicata nell’ambito della Milanesiana e sempre lunedì 10 giugno, alle 18, si terrà nel chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Paolo Grassi (via Rovello 2, Milano) un incontro dal titolo “I tesori dei borghi nascosti: dalla Basilicata a Milano”. Nella circostanza verrà presentato il volume prodotto da Apt Basilicata “Curiosità d’arte attraversando i borghi lucani” a cura di Gabriele Scarcia. Un volume dove trova la sua scena un patrimonio culturale in parte ignorato dalla grande Storia dell’arte, che spesso indulge in strade comode e note, invece che inerpicarsi per sentieri che nascondono sorprese. “L’enciclopedico Scarcia, invece, ci racconta aneddoti, storie e opere custodite in quella costellazione di borghi che è la Basilicata, realizzando una felice alchimia tra rigore scientifico e ironia da sottile narratore e solleticando, così, la nostra curiosità verso territori che nascondono segreti da svelare. Il libro è un racconto di racconti d’arte, per citare un nobile autore che, secoli fa, ha trasformato queste terre e i suoi personaggi in topoi letterari ripresi poi da più famosi autori internazionali”. Interverranno, oltre a Nicoletti e Scarcia: Carmen Pellegrino, Claudia Durastanti, Andrew Sean Greer (Premio Pulitzer 2018), Enrico Rotelli, Maria Sole Sanasi D’Arpe, Lucrezia Lerro.”