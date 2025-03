La 7^ edizione della Festa del cappello , omaggia l’impegno nella solidarietà

Nella prima edizione della “Festa del Cappello” di Matera, ideata da Angela Ramundo titolare del laboratorio “Crea che ricrea” collocato nei Sassi, i cappelli in concorso furono collegati a dei personaggi noti e alla fine vinse quello posto in testa all’attrice Paola Cortellesi, mentre il premio fu vinto da un’italiana che vive in Argentina. L’anno successivo (in cui l’evento doveva svolgersi il 7 gennaio 2017, ma poi causa neve fu spostato all’8 marzo) i cappelli tra cui scegliere quello vincente furono collocati sulla testa di sei più o meno anonime suffragette, ovvero le appartenenti al movimento di emancipazione femminile nato nel Regno Unito nel 1869 per ottenere il diritto di voto per le donne. Quest’anno l’evento è giunto alla sua settima edizione e si svolgerà Venerdì 8 marzo 2025 alle ore 18:30 nella sede del laboratorio “Crea che ricrea”, in via Rosario 31-32, per l’appunto nel Sasso Barisano di Matera. Questa volta l’iniziativa è diretto ad omaggiare le volontarie della mensa della fratellanza di Don Giovanni Mele. Gli 8 cappelli in gara, realizzati e personalizzati come sempre da Angela Ramundo, quest’anno saranno indossati dalle signore Giulia Mele, Francesca Chietera, Rosanna Colucci,Marial Crosescu, Mariolina Di Lorenzo, Paola Cappiello, Marina Susi e Rosanna Coretti. Insomma, è proprio il caso di dire “tanto di cappello” al loro benemerito e straordinario impegno nel fornire solidarietà agli ultimi, in un’epoca in cui sembra essere essere quasi un reato praticarla (vedi sorte delle ONG che salvano persone in mare). Nel corso della serata sarà sorteggiato il cappello più votato a mezzo di una estrazione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.