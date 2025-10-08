L’11 ottobre a Marconia la fiaccolata per la Palestina

“Sabato 11 ottobre 2025 si terrà a Marconia una fiaccolata pubblica a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in atto nella Striscia di Gaza. L’iniziativa -si legge in una nota- è promossa da un gruppo spontaneo di cittadine e cittadini, associazioni, realtà sociali e sindacali, movimenti e forze politiche del territorio, e ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Pisticci. Una mobilitazione dal basso, condivisa e trasversale, per affermare verità, giustizia e diritti umani di fronte a una tragedia che non può essere ignorata né ridotta a un semplice conflitto. Oggi più che mai, restare in silenzio significa voltarsi dall’altra parte. Prendere posizione è un dovere. La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma: ore 17:30 – raduno in Piazza Elettra

ore 18:00 – partenza del corteo per le vie della città

ore 19:00 – ritorno in Piazza Elettra con flash mob collettivo

A seguire: interventi pubblici, parole di pace e testimonianze.

La fiaccolata si inserisce nel solco della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Pisticci il 31 maggio 2025, che ha condannato con forza tanto l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, quanto la risposta militare sproporzionata condotta da Israele contro la popolazione civile. Quel documento ha riconosciuto la gravità dei crimini in corso e ha espresso sostegno alla prospettiva “Due popoli, due Stati”, con il riconoscimento formale dello Stato di Palestina. Alla luce delle violazioni documentate da organizzazioni indipendenti come Amnesty International, Human Rights Watch e Medici Senza Frontiere, la fiaccolata intende rappresentare un segno di partecipazione civile consapevole e un invito a non voltarsi dall’altra parte. Tutte le persone, le realtà sociali e civiche del territorio sono invitate a partecipare e a condividere un momento di riflessione collettiva, nel segno della pace, a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in corso.“