L’11-12 e 13 febbraio c’è il Nuovo Carnevale di Castellaneta

“Rinasce il Carnevale di Castellaneta, grazie all’impegno del Comitato “Allegra Brigata” di Castellaneta e la collaborazione del Comune e del Distretto Comunale del Commercio, un evento che in passato è stato fonte di attrazione per tutto il territorio nord-occidentale della provincia Tarantina.” E’ quanto viene annunciato con una nota i ncui si legge che: “Gli oltre 600 partecipanti attivi alla manifestazione faranno tornare l’evento al suo antico splendore; il così alto numero di partecipanti è un grande segnale di interesse da parte della popolazione che, evidentemente, aspettava da tempo la rinascita di tale evento che, ricordiamo, vedrà coinvolte le attività commerciali locali per tutti i giorni del Carnevale per fornire di beni e servizi tutti i partecipanti ed agli spettatori, nonché i cittadini delle zone limitrofe che verranno in città. Il tema del Carnevale è quello dei quattro elementi Acqua, Terra, Aria e Fuoco; questi elementi sono le fondamenta di tutto ciò che è vita. Se queste fondamenta vengono danneggiate o, peggio ancora distrutte, ne risultano gravi conseguenze al sistema vita, poiché verrebbe a mancare il naturale equilibrio che sostiene la vita sul nostro pianeta. Castellaneta e tutte le attività commerciali locali si sono dimostrate attente e disponibili ad accendere i riflettori su questo tema profondo, per cui, con il sorriso sul volto e l’allegria del carnevale, tutti sfileranno per tutelare questo equilibrio. Il Carnevale di Castellaneta si svolgerà in tre giornate, le sfilate mascherate nei giorni di domenica 11 e martedì 13 febbraio 2024, a partire dalle ore 16:00, e Il Veglione di Carnevale che si terrà lunedì 12 febbraio 2024, alle ore 21:00, presso Palazzo Baronale di Castellaneta. Per le sfilate mascherate, tutti i partecipanti si ritroveranno alle ore 16:00 in via San Francesco da dove il corteo inizierà la sfilata per le vie cittadine domenica 11 e martedì 13 febbraio 2024, che proseguirà per viale Verdi, via fratelli Danisi, via Roma, via San Giovanni Bosco, via Flaming, viale Mastrobuono, per terminare all’anfiteatro comunale con una grande festa finale con musica, animazione e street food, coinvolgendo tutte le attività commerciali che intenderanno cogliere l’occasione per promuovere la propria attività. Nel percorso della sfilata sono stati individuati quattro punti fermi dove le scuole di ballo si esibiranno con le loro coreografie per il relativo elemento: 1a esibizione iniziale in via San Francesco (Unicredit) con coreografia Acqua); 2 a esibizione in piazza Verdi con coreografia Terra); 3 a esibizione in piazza del municipio con coreografia Aria); 4 a esibizione finale all’anfiteatro con coreografia Fuoco. Il comitato organizzatore del Carnevale di Castellaneta si augura che tutti possano divertirsi.”

