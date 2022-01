Non fatevi ingannare dalla busta a sorpresa di Spider man, l’uomo ragno, l’ eroe dei fumetti che compare quando meno te l’aspetti per combattere ingiustizie e criminalità. Ma per Franco Capolupo, edicolante e bersagliere sempre all’erta nel chiosco di via Ridola a Matera, l’eroe che mette insieme avventura, fantasia e ironia non può che essere Zagor. E sì con quel simpaticone e mangione di ”Cico” y Lopez y Rodriguez y Gonzalez y vattelappesca… la storia va avanti dai Canyons del Nevada a quelli della Gravina di Matera. E per restare in tema anche Tex Willer è tra i suoi preferiti . Del resto Franco è sempre all’erta e quando c’è da scattare è piu’ veloce della ragnatela di Spider Man…Sorride sotto i baffi, ma è cosi.