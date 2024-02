KLAVIERKONZERT & JUPITER concerto mozartiano – domani a Palazzo Viceconte, Matera

“Dopo il concerto di apertura della nuova stagione concertistica 2024 del Lams, -si legge in una nota- continuano gli appuntamenti del “Prospettive Music Festival 2024”. In cartellone nomi di grandi artisti italiani e stranieri e il consueto spazio dedicato a talentuosi giovani musicisti, vincitori di concorsi internazionali. Protagonista del secondo evento della rassegna 2024 sarà la grande musica di Wolfgang Amadeus Mozart con 2 capolavori assoluti: il concerto per pianoforte e orchestra n.20 in Re minore K 466 e l’ultima delle sinfonie del genio salisburghese, la Sinfonia n. 41 in Do Maggiore “Jupiter”. A dare vita alle composizioni in programma ci saranno il solista Antonio Di Cristofano, pianista di lunga e consolidata carriera internazionale, e il Maestro Francesco Di Mauro (direttore dalla spiccata sensibilità e di vastissima esperienza) con l’Orchestra di Matera e della Basilicata. Il concerto sarà ospitato all’interno di Palazzo Viceconte, con il quale si consolida e prosegue una felice e proficua collaborazione, volta a valorizzare, attraverso la musica, i luoghi simbolo della nostra città. Il “Prospettive Music Festival”, anche nella nuova edizione 2024 continua a proporre appuntamenti di grande profilo musicale che sapranno incontrare il consenso del pubblico della Città dei Sassi.”

LAMS – “Prospettive Music Festival”2024

“KLAVIERKONZERT”

Antonio Di Cristofano – piano

Orchestra di Matera e della Basilicata

M° Francesco Di Mauro – Direttore

Sabato 10 febbraio 2024 ore 20:00

Palazzo Viceconte

Matera

Ingresso: € 5,00