Kiss kiss, salumi, sosia e simpatia…

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi https://giornalemio.it/cronaca/la-piccola-e-inedita-basilicata-promossa-da-un-sosia-di-radio-kiss-kiss/ a proposito dell’attività promozionale, svolta a pieno titolo dal giornalista grassanese Giovanni Spadafino per promuovere la Basilicata, fornendo utili contatti a Radio Kiss Kiss, per la trasmissione ” Good Morning Kiss Kiss” condotta dal ”sosia” Max Giannini. Giovanni la scorsa settimana è stato a Napoli, ospite della trasmissione, portando in dono due litografie di Franco Artese (raffiguranti i Sassi di Matera e una donna lucana che allatta un bambino) e un cd del poeta Carmine Donnola, che contiene versi su quattro grandi napoletani come Maradona, Troisi, Peppino De Filippo ”Pappagone” e Pino Daniele. E, naturalmente, un ”anticipo” dei sapori grassanesi…quei salumi, che nella paese del materano sono preparati come da tradizione. Già, un anticipo, perchè Max e soci hanno promesso che verranno a degustare il resto. Sindaco Filippo Luberto e compaesani, pronti alla squisita accoglienza di sempre. Se potessero e se ci fosse tempo Max visiterebbe tutti e 131 i Comuni di quella “Lucania” che non esiste, se non nei libri di storia e su un solo versante (quello potentino) di una regione dalla denominazione ufficiale di ”Basilicata”. E qui Giovanni ha ricordato quello che ripete il comico bernaldese Dino Paradiso. ” Siamo della Basilicata, ma dobbiamo dire che siamo della Lucania”. Doppio vantaggio? Mah…siamo qui, sempre di meno, con una emigrazione inarrestabile e tanti centri da scoprire. Giovanni, messo alle strette, ha indicato tre Comuni da visitare: Grassano, naturalmente, poi Pietrapertosa e Irsina che è stato borgo bello d’Italia qualche anno fa. E poi tutti, dalle città ai centri di 200 abitanti o quasi, dove ci sono persone che vogliono tanto bene alla propria terra. E Giovanni, oltre a ringraziare la famiglia per averlo supportato e sopportato…, ha rivolto un saluto agli amici di tre bar che si sono distinti per impegno, simpatia e perchè anche ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sono quelli di via del Corso, dello Sport e il ”Baretto”. Consumazione al ”bacio”,è il caso di dire, per i conduttori e con dedica per Max ”sosia” di Giovanni e viceversa.