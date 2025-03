Karima al Festival dell’Alta Murgia

Una voce straordinaria, che spazia tra jazz e pop, e che richiama appassionati che non mancano ai concerti che – in sintesi- sono un viaggio musicale, tra sonorità, sensazioni senza tempo. La cantante sarà domenica 16 marzo, alle 19.30, al teatro Mercadante di Altamura ( Bari) per il festival dell’Alta Murgia 2025 con il progetto musicale Lifetime, il tempo della vita…E Karima ne è un testimone.

KARIMA in “LIFETIME”

Un viaggio musicale tra jazz e pop

al Festival dell’Alta Murgia 2025

Dopo il grande successo della serata inaugurale, il Festival dell’Alta Murgia 2025 prosegue con il suo secondo appuntamento, portando sul palco del Teatro Mercadante di Altamura la straordinaria voce di Karima con il suo progetto musicale LIFETIME, domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.30.

Artista dalla voce straordinaria e dal timbro inconfondibile, Karima si è affermata come una delle interpreti più raffinate del panorama jazz e pop. Il suo talento è emerso nel 2006 grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al terzo posto, conquistando il prestigioso Premio della Critica, assegnato all’unanimità dalla giuria tecnica. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo con la firma di un contratto discografico con Sony BMG e la pubblicazione del suo primo EP.

Nel 2009, la cantante è stata tra i protagonisti del Festival di Sanremo, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Una delle collaborazioni più significative della sua carriera è stata quella con il leggendario Burt Bacharach, che ha riconosciuto in lei un talento unico e raffinato.

Per il suo concerto ad Altamura, Karima sarà accompagnata al pianoforte dal M° Piero Frassi, con il quale condividerà un viaggio musicale emozionante, tra reinterpretazioni e atmosfere suggestive, capaci di incantare il pubblico del Festival

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla voce calda e intensa di Karima, in un concerto che promette di essere uno dei momenti più suggestivi dell’intera rassegna.

📍 Teatro Mercadante, Altamura

🕢 16 marzo 2025 – Ore 19:30

Info su: www.festivaldellaltamurgia.it

🎟️ Biglietti su: www.teatromercadante.com

