Judas Priest e Tellier in concerto a Bari e a Locorotondo

Due eventi da appuntare e tenere in considerazione con Judas Priest, una band del filone heawy metal, in concerto alla fiera del Levante di Bari il 7 settembre e l’11 agosto il polistrumentista Sebastien Tellier al Locus festival a Masseria Ferragnano, con i SOULWAX. I fans che non li hanno persi di vista e che ne hanno seguito lavori, incisioni, nuove strade non possono che prenotare e fare passa parola, trattandosi delle uniche date da queste parti



LE NOTE DI PRESENTAZIONE

JUDAS PRIEST a Bari

il 7 settembre 2026, nella Fiera del Levante.

In esclusiva per tutto il sud Italia!

Biglietti su Ticketone, Vivaticket, Ticketmaster e Dice

Grandissimo ritorno in Italia per i JUDAS PRIEST, band leggendaria dell’heavy metal e istituzione della musica mondiale. Il gruppo guidato da Rob Halford sarà nella Fiera del Levante a BARI il 7 settembre per un imperdibile appuntamento del “Faithkeepers” tour, l’unico per tutto il sud Italia.

Un evento epocale, per la prima volta in assoluto in Puglia.



Con oltre mezzo secolo di carriera, i Judas Priest sono tra le band più influenti nella storia dell’heavy metal. Formati nel 1969 a Birmingham, in Inghilterra, hanno contribuito a definire il suono e l’immaginario del genere, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti e fan.

Tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 pubblicano alcuni dei dischi più importanti del metal, tra cui British Steel, Screaming for Vengeance e Defenders of the Faith, che contengono brani diventati autentici inni come “Breaking the Law”, “Living After Midnight” e “You’ve Got Another Thing Coming”.

Nel 2022 la band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2024 i Judas Priest hanno pubblicato il loro 19° album in studio, Invincible Shield, accompagnato da un tour mondiale di grande successo che li conferma come una delle più grandi e spettacolari band live della scena metal internazionale.



SÉBASTIEN TELLIER al Locus festival l’11 agosto 2026 in Masseria Ferragnano, nella stessa serata con i SOULWAX

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Una notte ricca di stile e grande musica al Locus 2026, spettacolare e irresistibile, con il meglio dell’elettronica europea live. Al leggendario show dei SOULWAX, super band dei fratelli Dewalee (aka 2manydjs), si aggiunge il raffinato “french touch” del moderno dandy SÉBASTIEN TELLIER che presenta live il suo nuovo album “Kiss The Beast”, uscito all’inizio di quest’anno.

Talentoso polistrumentista, Sébastien Tellier ha esplorato nel corso dei suoi sei album in studio diversi generi musicali, dalla pop al folk fino alla musica elettronica. Nel 2026 torna con il suo settimo album, “Kiss The Beast”, un lavoro massimalista, al tempo stesso eclettico e coerente, che ripercorre l’intero spettro sonoro attraversato durante la sua carriera proiettandolo verso territori nuovi e inattesi.

Lo avevamo lasciato con il racconto sintetico e visionario del suo album Domesticated (2020). Da allora Sébastien Tellier non è certo rimasto inattivo: ha composto tre colonne sonore per il cinema, pubblicato due EP, diretto progetti per alcuni suoi colleghi e ha regalato una delle performance più memorabili della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, interpretando la sua intramontabile « La Ritournelle ».

Vent’anni prima, proprio la pubblicazione di questo brano nel suo secondo album « Politics » aveva già consacrato Tellier come uno degli artisti più carismatici del XXI secolo.

Polistrumentista di grande talento, nel corso della sua carriera ha attraversato diversi paesaggi musicali che spaziano tra pop, folk ed elettronica. Ne è nato un repertorio ricco di brani diventati veri e propri cult: Universe, L’amour et la violence, Divine, Roche, Cochon Ville, Fingers of Steel, A Ballet e molti altri.

In tutto questo, Tellier ha sempre mantenuto il suo stile inconfondibile ; capelli lunghi e barba, cappellino e occhiali scuri che lo ha portato a collaborare spesso con importanti maison della moda, affascinate dal suo dandyismo selvaggio e fuori dagli schemi.

LOCUS FESTIVAL 2026 “Play what’s not there”



Nel 2026 ricorre il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, uno dei musicisti più influenti e innovativi del XX secolo, ed in suo onore il Locus festival ha scelto di presentare la sua ventiduesima edizione ispirandosi ad una celebre citazione di Miles: “Don’t play what’s there. Play what’s not there”. Una frase emblematica di un approccio creativo libero e senza confini alla musica ed alla vita, che assomiglia molto a quello che il Locus festival ha cercato di rappresentare negli anni.

Il Festival sta completando progressivamente la line-up del 2026, che si sta distinguendo anche quest’anno per eterogeneità stilistica e livello qualitativo.

Di seguito le date annunciate ad oggi 19 febbraio:

BARI, FIERA DEL LEVANTE

18 giugno – KNEECAP

23 giugno – DAVID BYRNE

03 luglio – BEAT (80’s KING CRIMSON)

24 luglio – SKUNK ANANSIE

25 luglio – FRAH QUINTALE

30 luglio – MARCUS MILLER presents WE WANT MILES

MINERVINO MURGE, TENUTA BOCCA DI LUPO

18 luglio – JOHNNY MARR

OSTUNI, ARENA BIANCA

24 luglio – JOHN LEGEND

LOCOROTONDO – MASSERIA FERRAGNANO

07 agosto – MARCO CASTELLO, JALEN NGONDA, MIND ENTERPRISES

08 agosto – I CANI + altro da annunciare

09 agosto – MANNARINO, EZRA COLLECTIVE

10 agosto – FULMINACCI, DANIELE SILVESTRI

11 agosto – SOULWAX, SEBASTIEN TELLIER

12 agosto – LA NINA + altro da annunciare

13 agosto – THUNDERCAT + altro da annunciare

14 agosto – SUBSONICA, THE ORB

OSTUNI – PARCO DI SANTA MARIA DI AGNANO

15 agosto – COSMO in Matinèe

FASANO – PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

02 settembre – C.S.I.

LOCUS LINKS

BIGLIETTI IN VENDITA https://bit.ly/locus2026tickets

Per maggiori informazioni:

Sito web https://www.locusfestival.it

Canale Whatsapp https://bit.ly/bc_whatsapp