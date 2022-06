Jolly Box al top e in pista anche la Pvf30

Sì c’erano anche loro, tutto il bagno di folla e di commozione in piazza Vittorio Veneto, le giocatrici della gloriosa pallavolo femminile Matera al rievocativo ”Jolly Box” dei due deejay evergreen Florindo Pilone e Nicola De Feudis. E Mangifesta, Marasi, Gavio, Phipps e le altre si sono scatenate nei ritmi liberatori dei successi di quegli anni, a cominciare da Rhythm is a Dancer degli Snapper alla canzone tribute, per quello che le ragazze di Barbieri fecero in giro per il mondo, come ” You are the champion” dei Queen. Da strappare lacrime e applausi con la sequenza degli ”1-2-3-4 è il ritmo” di Florindo e il ”Ragazzi, la ricordate questa ?” di Nicola che ha mixato come ha voluto. Una scaletta lunga quanto una Hit 100 tirata fuori dalle serata di quegli anni e di oggi: Michael Jackson – Billie Jean ,P.Lion – Happy children, Duran Duran – Wild boys, Alphaville – Big in Japan, A-Ha – Take On Me,Rick Astley – Together Forever, Miami Sound Machine, Kool & The Gang – Fresh,Dee D. Jackson – Automatic lover,Novecento – Movin’on Irene Cara – Flashdance… What A Feeling da Flashdance, Kenny Loggins – Footloose da Footloose, Chic – Soup For One da Soup For One,The Buggles – Video Killed the Radio Star, Captain Sensible – Wot!, O.M.D – Enola Gay, Dead or Alive – You Spin Me Round, Blondie – Call Me,Rick ,The Knack – My Sharona, Sandy Marton – People from Ibiza, Spagna – Easy LadySamantha Fox – Touch Me , fino a Living In A Box – Living In A Box che con il Jollly Box di Nicola e Florindo ci sta tutto. Musica fino a tardi e con un bagno in piscina per salutare la serata. Finita? A grande richiesta si replica il 3 settembre, per una vendemmiata di brani che attendono di essere ballati… al jo go village.