Jazz in trio ad Altamura il 17 ottobre

Pronti? Ve lo segnaliamo una settimana prima. Venerdì 17 ottobre, ad Altamura (Bari) concerto del trio Curci, Console, Forastiere per un evento a tutto dell’October for peace, tra le sonorità del jazz che toccheranno – ne siamo certi- le emozioni del momento. E il tema, che risuonerà nell’auditorium della chiesa del Sacro cuore, è ”Mute profondità”. Tranquilli gli strumenti non hanno la sordina e faranno sentire il loro suono.
OCTOBER JAZZ 2025 🎶
“MUTE PROFONDITÀ”
con il Vittorino Curci Trio
🧑🎤 Vittorino Curci – voce / sassofono
🎷 Gianni Console – sassofono
🥁 Walter Forestiere – percussioni
📅 Venerdì 17 Ottobre 2025
🕘 Ore 21:00
📍 Auditorium Sacro Cuore
(c/o Chiesa Sacro Cuore, Altamura)
✨ Un viaggio emozionante tra poesia e musica, con composizioni istantanee nate dall’emozione del momento.
Un’esperienza intima, profonda, irripetibile.
🎟️ Ingresso: €10,00
📲 Info e prenotazioni → WhatsApp 348.7543830
Non mancare!
Ti aspettiamo per una serata indimenticabile di jazz dal vivo! 🎶