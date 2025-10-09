giovedì, 9 Ottobre , 2025
Jazz in trio ad Altamura il 17 ottobre

Franco Martina
Di Franco Martina

Pronti? Ve lo segnaliamo una settimana prima. Venerdì 17 ottobre, ad Altamura (Bari) concerto del trio Curci, Console, Forastiere per un evento a tutto dell’October for peace, tra le sonorità del jazz che toccheranno – ne siamo certi- le emozioni del momento. E il tema, che risuonerà nell’auditorium della chiesa del Sacro cuore, è ”Mute profondità”. Tranquilli gli strumenti non hanno la sordina e faranno sentire il loro suono.

OCTOBER JAZZ 2025 🎶
“MUTE PROFONDITÀ”
con il Vittorino Curci Trio

🧑‍🎤 Vittorino Curci – voce / sassofono
🎷 Gianni Console – sassofono
🥁 Walter Forestiere – percussioni

📅 Venerdì 17 Ottobre 2025
🕘 Ore 21:00
📍 Auditorium Sacro Cuore
(c/o Chiesa Sacro Cuore, Altamura)

✨ Un viaggio emozionante tra poesia e musica, con composizioni istantanee nate dall’emozione del momento.
Un’esperienza intima, profonda, irripetibile.

🎟️ Ingresso: €10,00
📲 Info e prenotazioni → WhatsApp 348.7543830

Non mancare!
Ti aspettiamo per una serata indimenticabile di jazz dal vivo! 🎶

