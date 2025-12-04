Jazz e Design nel piatto armonico del Gezziamoci con Scasciamacchia Quartet

Il titolo sarà come l’ultima e lunga nota del pentagramma ma rende bene, in sintesi, la presentazione del prossimo concerto del Gezziamoci, in programma sabato 6 dicembre a Casa Cava. E del resto la musica jazz con tanti sprazzi e sequenze creativi è come un tratto di matita che segna, traccia, punta, unisce in un saliscendi di frequenze che finisce con l’armonizzarsi. Pensateci e guardate alla carriere di Giovanni Scasciamacchia Quartet, che continua a lavorare sodo con altri musicisti e appassionati. A descriverne la storia ci ha pensato l’esauriente comunicato. Per quanti vogliono vedere e ascoltare non resta che recarsi al concerto.

COMUNICATO STAMPA

Il concerto del Gezziamoci a Matera sabato 6 dicembre, alle 21, a Casa Cava

Patto armonico tra design e jazz

L’originalità del progetto di Giovanni Scasciamacchia Quartet si cala in un’aura dal mood internazionale con

un uso degli strumenti che travalica mode e stili

Brillano già le luci natalizie quando la 38ª edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival

della Basilicata, apre le porte al penultimo concerto della rassegna organizzata

dall’associazione materana Onyx Jazz Club. Sarà Giovanni Scasciamacchia Quartet a esibirsi

sabato 6 dicembre, alle 21, a Matera. Sul palco di Casa Cava, in via San Pietro Barisano 34,

presenterà “Patto Armonico”, il nuovo progetto discografico voluto dal grande batterista e

percussionista lucano. Scasciamacchia nasce infatti a Bernalda nel 1977 ed ha più volte

incrociato le strade del Gezziamoci, mantenendo saldo questo legame nonostante una

intensa attività concertistica che lo ha attratto in piazze importanti, anche all’estero. Il

critico musicale Francesco Cataldo Verrina ha coniato per lui la definizione di “accreditato

templare delle arti percussive”.

Patto Armonico si fregia del patrocinio gratuito dell’associazione Disegno Industriale

・ Delegazione per la Puglia e la Basilicata. Pubblicato con l’etichetta di Abeat Records, è un

concept album nel quale «ciascun brano – come spiegano le note dell’ufficio stampa – si

ispira al mondo del design, raccogliendo una suggestione dall’amico produttore Paolo

Insalata. La connessione tra Jazz e Design, richiamata nel titolo, ha origini remote e si

manifestò nell’America degli anni Venti e Trenta, quando l’estetica dell’Art Déco e la sua

associazione con il lusso e il glamour si fondevano perfettamente con il dilagare dell’onda

del Jazz, tanto da far coincidere alla definizione Art Déco, quella di Jazz Style. Per sostenere

questo immaginifico progetto il cast si avvale di alcuni pesi massimi della scena mondiale

contemporanea: il sassofonista Perico Sambeat, il nostro portacolori del pianoforte jazz

Dado Moroni ed il richiestissimo Tommaso Scannapieco al contrabbasso. Un disco italiano

che celebra l’arte dello swing targato ventunesimo secolo, moderno stilisticamente, ma

dalle solide radici nella cultura tradizionale afroamericana, ed una originale impostazione

creativa».



«In Patto Armonico – scrive invece Verrina, uno dei massimi esperti italiani di

musica dance, jazz e cultura afro-americana del Novecento – si respira un’aura dal mood

internazionale, enucleata sulla scorta di una creatività vivida e attuale ed un uso degli

strumenti che travalica mode e stili: il fil rouge artistico pone il progetto di Scasciamacchia

in una dimensione non facilmente delineabile o comprimibile in un’angusta scatola

genericamente etichettabile». E Verrina conclude che «spesso il termine jazz viene

associato a taluni progetti anaerobici o ad asfittici bailamme melmosi che tentano

contaminazioni e misture alteranti. Nel caso di “Patto Armonico” di Giovanni

Scasciamacchia, Feat Perico Sambeat, Dado Moroni, Tommaso Scannapieco, il jazz assume

sia un valore simbolico che un valore d’uso, forte di una solidità conoscitiva dell’idioma ben

ancorato alle architravi della tradizione».

La 38ª edizione del Gezziamoci chiuderà in bellezza con il concerto di Franco

D’Andrea Trio, in programma a Matera venerdì 19 dicembre, alle 21, sempre a Casa Cava.

D’Andrea, pianista, conosce Matera e il jazz di casa come le sue tasche. Nel 1974 fu tra i

protagonisti dello storico concerto del Perigeo nell’allora cinema Quinto. Ma dieci anni

dopo suonò per la prima volta a Matera come ospite dell’Onyx, che all’epoca aveva già le

sue radici nell’associazione Amici del Jazz.

Biglietti:

Prevendite online disponibili su TICKETSMS e prenotazioni nella Cartolibreria Montemurro,

via delle Beccherie 69, Matera, tel. 0835 33.34.11.

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana

ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha

festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione

del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì

nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso

che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la

formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

・

Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata

coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della

valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della

Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati,

da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo

Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star

internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel

Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival

jazz ecosostenibili.

