Jazz Day in Casa Cava con Combo e Lykos

Manca una settimana e il prossimo 30 aprile anche Matera, come accade ormai da più lustri, festeggerà la giornata internazionale del jazz con un doppio appuntamento in Casa Cava con le giovane leve del Jazz Combo, del Liceo Musicale Tommaso Stigliani , e con il nuovo Lavoro dei Lykos inciso con il n.32 per dell’etichetta musicale dell’Onyx jazz club. Un doppio evento da premio Unesco e con un concerto, come riporta il comunicato, che rientra nella trentaseiesima edizione del festival Gezziamoci ed è dedicato alla memoria di Alessandro Cilla. Da non perdere.



L’Onyx Jazz Club di Matera partecipa all’International Jazz Day

Matera 30 aprile 2023 – Casa Cava ore 19.30

Anche quest’anno, l’E.T.S. Onyx Jazz Club di Matera partecipa all’International Jazz Day. Dal 2011, ogni 30 aprile l’UNESCO dedica una giornata alla musica Jazz e al suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutto il mondo. Per l’occasione, comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati si riuniscono per celebrare e divulgare il jazz, le sue radici, il suo futuro e il suo impatto sul dialogo interculturale e sulla comprensione reciproca per rafforzare la cooperazione e la comunicazione internazionale.

Coerente con queste finalità, domenica 30 aprile, a Casa Cava, Matera, l’Onyx Jazz Club partecipa a questa iniziativa con un doppio concerto. Ad aprire i festeggiamenti, alle 19.30, ci saranno i ragazzi della Jazz Combo del Liceo Musicale Tommaso Stigliani di Matera con Stefano Piancazzi (pianoforte), Kevin Ramaglia (chitarra), Carmen Apollaro (basso elettrico), Mattia Gigliola Sessa e Alessandro Ranaldo (batteria), Giulio Difonzo, Davide Favoino, Alessandro Lapiscopia, Alessandro Gasmi e Vito Paolo Disanto (sassofoni), Giampaolo Matera (tromba).

A seguire, alle 20.30, i LYKOS, band lucana composta da Angelo Manicone, Pino Melfi, Domenico Saccente, Nico Andrulli e Francesco D’Alessandro, presenteranno per la prima volta a Matera “Lykos”, il disco numero 32 dell’etichetta discografica dell’Onyx Jazz Club, progetto nato dall’incontro con la contrabbassista toscana Silvia Bolognesi, nell’estate del 2021. Il disco suscita vive emozioni e suggestioni, sia per i temi musicali che per il suo notevole pregio artistico, realizzato da musicisti ispirati che coniugano l’energia delle composizioni con una dose di sapiente equilibrio, tra improvvisazioni e armonie piacevoli, che catturano l’immaginazione.

Il concerto rientra nella trentaseiesima edizione del festival Gezziamoci ed è dedicato alla memoria di Alessandro Cilla.

Il biglietto del concerto potrà essere acquistato su Eventbrite.it, nelle rivendite convenzionate a Matera (Casa Cava, Cartoleria Montemurro, Libreria Mondadori) o direttamente al botteghino.

Schede



LYKOS (CdOnyx032)

Angelo Manicone sax, Pino Melfi tromba, Domenico Saccente fisarmonica e piano elettrico, Nico Andrulli basso elettrico e Francesco D’Alessandro batteria.

Fondata nel 2020, LYKOS è una band di musica jazz orientata alla sperimentazione che trova elementi di connessione nelle suggestioni mediterranee, nel jazz afroamericano e negli elementi di improvvisazione pura, che si fondono in un unicum di ricerca. La formazione è composta da cinque componenti, ciascuno dei quali porta con sé un background e un percorso artistico peculiare. Obiettivo comune è quindi quello di assemblare le esperienze dei cinque componenti attraverso un linguaggio condiviso, libero di creare qualcosa di innovativo e autentico. Il nome del progetto è “Lykos“, da “Lucania“, territorio dal quale prende corpo e al quale si ispira il progetto.

JAZZ COMBO | LICEO MUSICALE TOMMASO STIGLIANI DI MATERA

Stefano Piancazzi (pianoforte), Kevin Ramaglia (chitarra), Carmen Apollaro (basso elettrico), Mattia Gigliola Sessa e Alessandro Ranaldo (batteria), Giulio Difonzo, Davide Favoino, Alessandro Lapiscopia, Alessandro Gasmi e Vito Paolo Disanto (sassofoni), Giampaolo Matera (tromba).

Il Jazz Combo nasce grazie all’impegno del Prof. Giuseppe Lapiscopia. Partecipa nell’anno scolastico 2023 al progetto “BaSi Jazz: un ponte tra territori”, realizzato grazie al sostegno del MIC con il Bando Musica Jazz 2023 e alla sinergia artistica fra l’associazione nazionale (IJVAS), Il Jazz Va A Scuola, l’E.T.S. Onyx Jazz Club di Matera e l’associazione culturale Algos di Catania. Partito nel mese di febbraio, BaSi Jazz ha la finalità di formare le Giovani Guide del Jazz (G.G.J.), coinvolgendo alcune scuole della Basilicata e della Sicilia e, nel ruolo di tutor, artisti e docenti noti nel panorama jazzistico italiano e internazionale.